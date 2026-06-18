Sektenstelle diffamiert Windkraft-Gegner: FPÃ– sieht massiven Angriff auf kritische BÃ¼rger

Die Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen stÃ¶rt sich nicht nur an Regierungskritikern aller Art, auch mit Windkraftgegnern hat die im Bundeskanzleramt angesiedelte Einrichtung so ihre Probleme: Wie berichtet, beobachtet man dort ein vermeintliches Netzwerk, das wÃ¤hrend der Corona-Pandemie auf Telegram entstanden sein soll und dem auch prominente Gesichter der Corona-Demonstrationen angehÃ¶ren sollen.

Engagierte BÃ¼rger unter Generalverdacht

FÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker ist das ein Skandal. Die BehÃ¶rde stelle BÃ¼rgerinitiativen und Windkraftgegner unter Generalverdacht und suggeriere Verbindungen zu problematischen Netzwerken.

â€žWas hier passiert, ist ein massiver Angriff auf engagierte BÃ¼rger und BÃ¼rgerinitiativen, die von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen, gegen Projekte vor ihrer HaustÃ¼re aufzutretenâ€œ, erklÃ¤rte er. Menschen, die sich um LebensqualitÃ¤t, Naturschutz oder den Wert ihres Eigentums sorgten, wÃ¼rden pauschal diffamiert.

Das Muster ist bekannt

Besonders kritisch sieht Hafenecker die VerknÃ¼pfung von Windkraftgegnern mit Corona-Protesten und angeblichen VerschwÃ¶rungsnetzwerken. â€žHier wird nach einem bekannten Muster gearbeitet: Zuerst werden BÃ¼rgerinitiativen beobachtet, anschlieÃŸend werden lose Verbindungen konstruiert und am Ende ganze BevÃ¶lkerungsgruppen unter Generalverdacht gestellt.â€œ

Staat opponiert gegen seine BÃ¼rger

Der FPÃ–-Mandatar sprach Klartext: Er warf der Sektenstelle vor, ihren ursprÃ¼nglichen Auftrag zu verlassen und zunehmend politisch zu agieren. â€žIm Einklang mit dem Verfassungsschutz und dem DÃ–W (Dokumentationsarchiv des Ã¶sterreichischen Widerstands, Anm.) werden hier staatlich finanzierte Organisationen gegen unliebsame BÃ¼rger und gegen die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei ins Feld gefÃ¼hrt.â€œ

Zudem kritisierte er, dass die BehÃ¶rde indirekt Einfluss darauf nehme, welchen BÃ¼rgerinitiativen Ã¶ffentliche RÃ¤ume fÃ¼r Veranstaltungen zur VerfÃ¼gung gestellt werden. â€žKritische BÃ¼rger werden nicht mehr als legitimer Teil demokratischer Debatten betrachtet, sondern als Problemfall dargestellt. Das erinnert zunehmend an Gesinnungskontrolle und politische Ausgrenzung.â€œ

FPÃ– weiterhin fÃ¼r Abschaffung der Sektenstelle

Hafenecker erneuerte die freiheitliche Forderung nach einer Abschaffung der Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen. Er kritisierte deren Finanzierung und erklÃ¤rte: