Zu hÃ¤sslich, zu laut, schÃ¤dlich fÃ¼r Mensch und Umwelt â€“ die Kritik an WindrÃ¤dern ist nicht neu und sorgt seit Jahren fÃ¼r Proteste. Bei der Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen sieht man diese Entwicklung jedoch kritisch.

Foto: Foto von Christian Schwochert, Schriftsteller / Gemeinfrei

Bundeskanzleramt

16. Juni 2026 / 11:43 Uhr

Wenn keine Sekten da sind: Bundesstelle stÃ¶rt sich jetzt an Windkraft-Kritikern

Wenn das Dokumentationsarchiv des Ã¶sterreichischen Widerstandes (DÃ–W) und der Verfassungsschutz Pause machen, muss die Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen (angesiedelt im Bundeskanzleramt) fÃ¼r fragwÃ¼rdige Schlagzeilen sorgen â€“ das kÃ¶nnte man zumindest meinen, wenn man die EinschÃ¤tzung der Stelle zu Protesten gegen WindrÃ¤der liest.

Corona-Kritiker auch in Anti-Windkraft-Bewegung aktiv

Im Jahr 2024 lud eine BÃ¼rgerinitiative im niederÃ¶sterreichischen Tulln Kritiker der Windenergie ein; es folgten zahlreiche Stammtische von Windkraftgegnern. Doch daran stÃ¶rt sich die Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen: Es gehe dabei um weit mehr als nur um Windkraft, argumentierte man dort. GegenÃ¼ber der Kronen Zeitung erklÃ¤rte die umstrittene Serviceeinrichtung nun, man beobachte ein Netzwerk, das wÃ¤hrend der Corona-Pandemie auf Telegram entstanden sei. Dort wÃ¼rden oft bekannte Personen wie der vor allem durch Corona-Demonstrationen bekannte Martin Rutter auftreten. Man schÃ¼re gezielt Angst, um Spendenaufrufe zu legitimieren oder Produkte zu bewerben. Fast jeden Tag werde in einschlÃ¤gigen KanÃ¤len etwas zum Thema WindrÃ¤der gepostet.


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Windkraftgegner (noch) keine â€žSekteâ€œ

Immerhin: Die Windkraftgegner seien derzeit keine â€žSekteâ€œ, so die â€žExpertenâ€œ der steuerfinanzierten Bundesstelle. Beobachten wolle man die unliebsamen Windenergiekritiker dennoch â€“ nÃ¤mlich jene VorfÃ¤lle, bei denen entsprechende Ansichten Familien entzweien wÃ¼rden.

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