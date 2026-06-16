Vereinte Nationen lehnten Geld von Musk fÃ¼r Welthungerhilfe ab

Der fÃ¼r Meinungsfreiheit gegen das GEZ-zwangsfinanzierte ZDF und gegen weiÃŸenfeindlichen Rassismus kÃ¤mpfende Unternehmer Elon Musk hat es nicht nur geschafft, reichster Mann der Welt zu werden, sondern ist nun auch der erste BillionÃ¤r in der Geschichte der Menschheit geworden.

Seltsamer Vorschlag von ElsÃ¤sser

NatÃ¼rlich ist das nicht nur fÃ¼r Musk selbst eine gute Nachricht, sondern auch fÃ¼r jeden, der in seine Unternehmen investiert, Aktien gekauft hat oder in seinen Firmen angestellt ist. Nur manch einer scheint ihm diesen 1,77 Billionen Dollar hohen Erfolg nicht zu gÃ¶nnen.

So hatte Compact-Chef JÃ¼rgen ElsÃ¤sser ausgerechnet auf Musks Plattform X die folgende Idee geÃ¤uÃŸert: “Elon Musk ist jetzt #BillionÃ¤r. Vorschlag zur GÃ¼te: Eine Milliarde darf er behalten, die Ã¼brigen 999 Milliarden gehen an die Welthungerhilfe. Anstatt eine Mars- oder Mondbasis aufzubauen, wird die Sahara bewÃ¤ssert. Was meint ihr? #Musk”

UN intransparent bezÃ¼glich Hungerhilfe

ElsÃ¤sser, der gerade in Zeiten von Corona zu Recht gegen die RegierungsmaÃŸnahmen agierte und auch sonst bei vielen wichtigen Themen wie der Asylflut kritisch nachfragt, scheint hier vergessen zu haben, dass Musk bereits 2021 anbot, einen Teil seiner Tesla-Aktien fÃ¼r die Welthungerhilfe der Vereinten Nationen zu verwenden. Einzige Bedingung: Es sollte transparent gemacht werden, bei wem das Geld so alles landet und wie es den Hungernden hilft. Also wurde Musks Angebot abgelehnt. Man will wohl nicht, dass die Ã–ffentlichkeit erfÃ¤hrt, was mit dem Geld passiert. Logisch, denn seit den 1950er Jahren wurden rund zwei Billionen verbraten und der Hunger noch immer nicht besiegt. Wo das Geld wohl gelandet ist?