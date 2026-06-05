Zeitung verspottet Bohrn Mena humorvoll: â€žSchÃ¶nster, klÃ¼gster Mensch der Weltâ€œ

Die Tagespresse zeigt Sebastian Bohrn Mena mit einem Heiligenschein auf dem Kopf und bezeichnet ihn als â€žuniversellen MaÃŸstab in puncto AttraktivitÃ¤t, CharakterstÃ¤rke und Intelligenzâ€œ. Der Herr Magister, der durch Klagen gegen Internet-Nutzer fÃ¼r Aufsehen sorgte, wird in dem Artikel als â€žÃ¶sterreichischer CuvÃ©e aus Albert Einstein, Brad Pitt und Barack Obama bezeichnet.Â

Ohne finanzielle Hintergedanken

Alles Satire kÃ¶nnte man nach dem Lesen dieser Zeilen â€“ und nachdem man seine Lachmuskeln wieder in den Griff bekommen hat â€“ sagen. Doch die Formulierungen haben es in sich und lassen tief blicken, etwa diese:

Derzeit sieht sich der â€žMan of The Yearâ€œ (Time Magazine 2018 â€“ 2026) mit einer noch nie dagewesenen Welle des Hasses konfrontiert. â€žFalschheitâ€œ, â€žopportunistische GeschÃ¤ftemachereiâ€œ, â€žpolitischer Brandstifterâ€œ oder gar der brutale Klick auf einen â€žGefÃ¤llt mirâ€œ-Button sind nur einige der zutiefst infamen Beleidigungen, die von Bohrn Mena zuletzt ohne finanzielle Hintergedanken juristisch geahndet und richterlich sanktioniert wurden.

Ein wahrer Philanthrop

Ein wahrer Philanthrop (gemeint ist Sebastian Bohrn Mena) lasse dieses â€žunfreiwillig erlittene Kapitalâ€œ, das er als symbolisches Schmerzensgeld erstritten habe, nicht einfach auf sein Konto vergammeln. Um die Mittel nahtlos, gerÃ¤uschlos und vor allem uneigennÃ¼tzig wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, habe es eines maÃŸgeschneiderten GefÃ¤ÃŸes bedurft. WÃ¶rtlich heiÃŸt es in der Satire-Zeitung:

Besondere Bewunderung hegt die Redaktion der Tagespresse fÃ¼r die von ihm und seiner Ehefrau ins Leben gerufene Gemeinwohlstiftung COMÃšN.

Stiftung als wahres Meisterwerk

Die Tagespresse erklÃ¤rt ihre Bewunderung so: Die Stiftung sei ein wahres Meisterwerk struktureller Effizienz. Dass Veronika und Sebastian Bohrn Mena gleichzeitig GrÃ¼nder, die einzigen Vorstandsmitglieder und somit ihre eigenen, alleinigen Kontrolleure sind, zeuge von beispiellosem Vertrauen in sich selbst.

Medialer Schlagabtausch

Insgesamt bietet der Artikel einen Leser-Leckerbissen fÃ¼r all jene, die es gar nicht sympathisch finden, dass Sebastian Bohrn Mena gegen Internet-Nutzer gerichtlich vorgeht. Dazu gehÃ¶rt ja auch Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der sich mit Bohrn Mena â€“ wie berichtet â€“ einen medialen Schlagabtausch liefert. Kommentarschreiber Martin E. fragte daher unter der satirischen Tagespresse-Verspottung, ob der Artikel vom Falter-Chef gesponsert wurde (“Sponsored by Florian Klenk?”).



