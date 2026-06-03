Florian Klenk vs. Bohrn Mena: Offener Konflikt im linksliberalen Milieu eskaliert

Der Streit zwischen dem Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn Mena und Falter-Chefredakteur Florian Klenk hat eine neue, persÃ¶nliche SchÃ¤rfe erreicht. Kurz vor der Geburt ihres Kindes verÃ¶ffentlichte Veronika Bohrn Mena einen verzweifelten Text. Ihr Mann Sebastian schrieb dazu auf Facebook: â€žES REICHT, FLORIAN KLENK!â€œ

Urteil wegen Kommentar einer anderen Person

Hintergrund ist eine Serie von Postings auf Klenks Facebook-Profil, darunter ein Kommentar einer dritten Person, der Sebastian Bohrn Mena als â€žwertloses Wesenâ€œ bezeichnete â€“ begleitet von zahlreichen Kot-Emojis. Das Landesgericht fÃ¼r Strafsachen Wien urteilte, dass Klenk diese Postings lÃ¶schen sowie die gerichtliche Entscheidung selbst verÃ¶ffentlichen muss.

â€žMieseste Anschuldigungenâ€œ

Die Bohrn Menas erheben gegen den Falter-Chef schwere VorwÃ¼rfe. Sie sehen in seinen wiederholten kritischen Postings einen gezielten Angriff, der sie erneut zur Zielscheibe fÃ¼r Hasskommentare gemacht habe â€“ ausgerechnet in einer extrem belastenden Lebensphase. Sebastian Bohrn Mena sprach von â€žmiesesten Anschuldigungenâ€œ und einer â€žabsoluten Grenzerfahrungâ€œ. Medienrechtliche AntrÃ¤ge gegen Klenk seien bereits eingebracht.

Florian Klenk, langjÃ¤hriger Chefredakteur des linksliberalen Falter, hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach kritisch mit der Klagsstrategie des Ehepaars auseinandergesetzt. Die Bohrn Menas gehen massiv gegen aus ihrer Perspektive Hasspostings und Likes unter solchen BeitrÃ¤gen vor. Hunderte Verfahren laufen, darunter gegen Privatpersonen, Politiker und Medien. Kritiker wie Klenk warnen vor einem EinschÃ¼chterungseffekt gegenÃ¼ber â€ždem kleinen Mannâ€œ.

BrÃ¼che im linken Lager

Der aktuelle Ã¶ffentliche Schlagabtausch zeigt, wie tief die GrÃ¤ben inzwischen innerhalb des linksliberalen Spektrums sind. FrÃ¼her teilweise verbÃ¼ndete Akteure gehen nun hart gegeneinander vor. WÃ¤hrend die Bohrn Menas ihren Kampf gegen Hass im Netz als notwendige Verteidigung darstellen, sehen Kritiker darin eine Klageflut, die auch unbescholtene BÃ¼rger trifft und die Meinungsfreiheit einengt.

Veronika Bohrn Mena steht derzeit unmittelbar vor der Entbindung. Der Zeitpunkt der Eskalation sorgt zusÃ¤tzlich fÃ¼r Aufsehen. Das Paar macht deutlich, dass es sich von Klenk und Ã¤hnlichen Stimmen nicht einschÃ¼chtern lassen will. Gleichzeitig unterstreicht der Fall, wie der eigene Feldzug gegen vermeintlichen Hass nun auch prominente Figuren aus dem eigenen politischen Umfeld erfasst.