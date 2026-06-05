EU-Parlament: Keine ImmunitÃ¤tsaufhebung im Huawei-Korruptionsfall

Der sogenannte Huawei-Skandal scheint fÃ¼r linke, konservative und liberale EU-Mandatare keine Konsequenzen zu haben: Der Rechtsausschuss (JURI) des EuropÃ¤ischen Parlaments entschied, die parlamentarische ImmunitÃ¤t von drei EU-Abgeordneten der Fraktionen EPP, S&D und Renew im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal nicht aufzuheben, womit diese Entscheidung an das Plenum zur weiteren Behandlung weitergeleitet wurde.

Schwere Straftaten im EU-Parlament vermutet

Der Huawei-Skandal dreht sich um mutmaÃŸliche Korruption und Bestechung im EU-Parlament, wobei ein ehemaliger leitender Manager der Public-Affairs-Abteilung von Huawei in BrÃ¼ssel brisante Details preisgab, darunter Zahlungen, Geschenke und gezielte Einflussnahme auf EU-Abgeordnete. Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelte bereits seit MÃ¤rz 2025; Korruption, DokumentenfÃ¤lschung und GeldwÃ¤sche im EU-Parlament standen im Raum.

Hinterzimmerdeals statt Transparenz

EmpÃ¶rt Ã¼ber die Entscheidung des Rechtsausschusses zeigte sich der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky:

Wieder einmal zeigt sich, wie das BrÃ¼sseler System funktioniert: Solange es um die eigenen Leute geht, werden Schutzschilde hochgezogen und AufklÃ¤rung verhindert. Statt vollstÃ¤ndiger Transparenz erleben wir politische Hinterzimmerdeals und parteipolitisches Taktieren.

FÃ¼r ihn ist klar: â€žWenn die Justiz ermitteln will, dann muss sie das auch ungehindert tun kÃ¶nnen.â€œ Die parlamentarische ImmunitÃ¤t dÃ¼rfe kein Schutzschild fÃ¼r mÃ¶gliche KorruptionsfÃ¤lle sein. Wer nichts zu verbergen habe, sollte einer Aufhebung der ImmunitÃ¤t gelassen entgegensehen.

Kartellpolitik der Etablierten zerstÃ¶rt Vertrauen

Vor der Entscheidung soll es zu Absprachen zwischen den Fraktionen gekommen sein. Vilimsky ortete eine â€žKartellpolitik aus Christdemokraten, Sozialisten, Liberalen und GrÃ¼nenâ€œ, die das Vertrauen der BÃ¼rger in die europÃ¤ischen Institutionen zerstÃ¶ren wÃ¼rde: â€žWÃ¤hrend man bei politischen Gegnern stets maximale HÃ¤rte fordert, gelten fÃ¼r die eigenen FunktionÃ¤re offenbar andere MaÃŸstÃ¤be.â€œ

System schÃ¼tzt sich selbst

Er forderte lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung: Die BÃ¼rger hÃ¤tten ein Recht darauf zu erfahren, ob im EuropÃ¤ischen Parlament politische Entscheidungen kÃ¤uflich seien. Wer Ermittlungen behindere oder verzÃ¶gere, mache sich zumindest politisch mitschuldig.

Das Fazit des blauen Abgeordneten: â€žDas System schÃ¼tzt sich einmal mehr selbst â€“ und genau das ist das eigentliche Problem.â€œ