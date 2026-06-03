Studie: Schwarz-grÃ¼ne Klimaziele gefÃ¤hrden 45.000 ArbeitsplÃ¤tze

Ã–sterreich will zehn Jahre frÃ¼her als die EuropÃ¤ische Union klimaneutral sein â€“ ein Prestigeziel der frÃ¼heren schwarz-grÃ¼nen Regierung. WÃ¤hrend die EU KlimaneutralitÃ¤t bis 2050 anstrebt, hat sich Ã–sterreich das Jahr 2040 gesetzt. Eine neue Studie des Wiener Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria zeigt nun, wie teuer dieser nationale Sonderweg ist: Milliarden weniger Wirtschaftsleistung, niedrigere ReallÃ¶hne und mehr Arbeitslose. Der Kostentreiber ist ausschlieÃŸlich Ã–sterreichs nationaler Zusatzweg jenseits der EU-Klimaziele.

Ã–sterreich geht freiwillig fragwÃ¼rdigen Sonderweg

Die ehemalige grÃ¼ne Klimaministerin Leonore Gewessler hatte KlimaneutralitÃ¤t 2040 zum KernstÃ¼ck ihrer Klimapolitik gemacht, die Ã–VP unterschrieb den Sonderweg wohl oder Ã¼bel mit. Im Regierungsprogramm der glÃ¼cklosen frÃ¼heren Regierung stand das Ziel fest, Ã–sterreich bereits 2040 klimaneutral zu machen. Laut EcoAustria ist das 2040-Ziel nach aktuellem Stand allerdings nicht rechtsverbindlich festgelegt, da eine Novelle des Klimaschutzgesetzes ausblieb. Doch die jetzige Bundesregierung verweist weiterhin auf KlimaneutralitÃ¤t 2040. Damit steht ein milliardenschwerer Umbau im Raum fÃ¼r ein Ziel, das Ã–sterreich freiwillig zehn Jahre frÃ¼her erreichen will als die EU.

Wirtschaft erwartet Milliarden-Verluste

EcoAustria vergleicht den Ã¶sterreichischen Alleingang mit einem Szenario, in dem Ã–sterreich nur die EU-Klimaziele erfÃ¼llt. Im moderateren Szenario lÃ¤ge das reale Bruttoinlandsprodukt 2040 um 1,7 Prozent niedriger. Das entspricht 8,5 Milliarden Euro weniger Wirtschaftsleistung. Dazu kommen rund 31.000 BeschÃ¤ftigte weniger. Im strengeren Szenario ohne internationale Gutschriften sind es minus 2,6 Prozent beim BIP, 12,7 Milliarden Euro weniger Wirtschaftsleistung und rund 45.000 ArbeitsplÃ¤tze weniger. Der HÃ¶hepunkt der Belastung liegt exakt im Zieljahr 2040. Davor und danach fallen die Effekte kleiner aus.

Um KlimaneutralitÃ¤t 2040 im moderateren Szenario zu schaffen, brÃ¤uchte es laut Modell eine zusÃ¤tzliche Treibhausgas-Bepreisung von rund 394 Euro pro Tonne COâ‚‚. Zum Vergleich: Der EU-ETS-Preis lag zuletzt bei rund 70 Euro pro Tonne. Der hÃ¶chste Zusatzpreis fÃ¤llt genau im Zieljahr 2040 an. Danach bleibt eine zusÃ¤tzliche Bepreisung nÃ¶tig, um Ã–sterreich auf Netto-Null zu halten, sie sinkt aber, weil sich auch die EU-Linie bis 2050 der KlimaneutralitÃ¤t nÃ¤hert. Deshalb liegt der Zusatzpreis 2035 bei 131 Euro, springt 2040 auf 394 Euro und fÃ¤llt 2045 wieder auf 185 Euro pro Tonne COâ‚‚.

KlimaneutralitÃ¤t nur auf dem Papier

Die zusÃ¤tzliche Bepreisung verteuert fossile EnergietrÃ¤ger und emissionsintensive Prozesse. Ein Teil der Emissionen sinkt, weil Unternehmen auf klimafreundlichere Alternativen umstellen. Ein anderer Teil sinkt aber, weil die Produktion zurÃ¼ckgefahren oder ins Ausland verlagert wird. Auf dem Papier werden Ã–sterreichs Emissionen sauberer. In der RealitÃ¤t kÃ¶nnen WertschÃ¶pfung, Industrie und Jobs verschwinden. Die Kosten landen bei Betrieben, BeschÃ¤ftigten und Haushalten. Die realen NettolÃ¶hne lÃ¤gen 2040 im moderateren Szenario um 1,7 Prozent unter dem Vergleichsszenario. Im strengeren Szenario wÃ¤ren es minus 2,5 Prozent.

Weniger Konsum, hÃ¶here Preise

Auch der Konsum sinkt: Die Arbeitslosigkeit steigt laut Modell im strengen Szenario um bis zu 21.000 Personen. Dazu kommen hÃ¶here Preise. Der Verbraucherpreisindex liegt im moderateren Szenario um 0,7 Prozent hÃ¶her, der BIP-Deflator (der die durchschnittliche PreisverÃ¤nderung aller GÃ¼ter und Dienstleistungen misst) um knapp ein Prozent. Der Alleingang hat damit auch eine Teuerungs-Seite. BefÃ¼rworter strenger Klimapolitik verweisen gern auf neue grÃ¼ne ArbeitsplÃ¤tze. Doch die EcoAustria-Simulation kommt zu einem ernÃ¼chternden Ergebnis: Die zusÃ¤tzlichen Green Jobs reichen nicht aus, um die negativen BeschÃ¤ftigungseffekte auszugleichen. HÃ¶here Produktionskosten, schwÃ¤chere WettbewerbsfÃ¤higkeit, niedrigere Nachfrage und mÃ¶gliche Verlagerungen drÃ¼cken stÃ¤rker auf den Arbeitsmarkt, als neue grÃ¼ne TÃ¤tigkeiten ihn entlasten kÃ¶nnen.

Ein Teil der eingesparten Emissionen verschwindet zudem nicht: Steigen die Kosten im Inland, kann Produktion ins Ausland abwandern. Im schlimmsten Fall wird weltweit sogar mehr COâ‚‚ ausgestoÃŸen, wenn Produktion aus Ã–sterreich in LÃ¤nder wandert, in denen emissionsintensiver gearbeitet wird.

Zahlreiche Baustellen und zu wenig Geld

EcoAustria nennt als groÃŸe Probleme hohe Energiekosten, hohe Inflation, stark gestiegene Lohnkosten, schwache ProduktivitÃ¤t, geopolitische Krisen, neue Handelsbarrieren, knappe Staatsfinanzen, hohe Abgaben, Alterung, frÃ¼hes Pensionsantrittsalter, hohe Teilzeitquote und BÃ¼rokratie. Wegen des Riesigen Budget-Defizits, dem enormen Schuldenberg und der Alterung der Gesellschaft stehen nur begrenzt Ã¶ffentliche Mittel zur VerfÃ¼gung, um die Entwicklung abzufedern.

Senkt Ã¶sterreichischer Sonderweg Ã¼berhaupt EU-Emmissionen?

Die Studie vergleicht den 2040-Alleingang mit einem Basisszenario, in dem Ã–sterreich die EU-Klimaziele erfÃ¼llt. Wenn alle im gleichen Tempo vorgehen, verlieren heimische Betriebe weniger an WettbewerbsfÃ¤higkeit. Wenn Ã–sterreich allein vorprescht, steigen die Kosten relativ zu anderen LÃ¤ndern. Offen bleibt sogar, ob ein ambitionierteres Ã¶sterreichisches Reduktionsziel Ã¼berhaupt dazu fÃ¼hrt, dass die Emissionen der EU insgesamt sinken, solange gemeinsame europÃ¤ische Ziele wie ETS-II oder die Lastenteilung nicht ebenfalls verschÃ¤rft werden.

Ã–sterreichische Emissionen fÃ¼r Klimawandel unerheblich

Die SchÃ¤den, die durch den den vermeintlichen Klimawandel entstehen, sind laut EcoAustria erheblich. Sie entstehen aber durch den globalen Klimawandel, so dsa Argument Ã–sterreichs Alleingang Ã¤ndert daran nichts, zumal Ã–sterreich ohnehin nur 0,14 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht. Ã–sterreich verursacht laut Studie 0,14 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. China kommt auf 29,2 Prozent, die USA auf 11,2 Prozent, Indien auf 7,3 Prozent, die EU-27 insgesamt auf 6,7 Prozent. Ã–sterreichs eigene Emissionen lagen 2024 laut Umweltbundesamt bei 66,6 Millionen Tonnen COâ‚‚. Der heimische Alleingang hÃ¤tte global also nur minimale direkte Wirkung. FÃ¼r den Standort Ã–sterreich kÃ¶nnten die Folgen aber massiv sein.