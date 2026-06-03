Italien erinnert sich an seine Geldpolitik zur Zeiten der Lira. Die Abwertungen der eigenen gegenÃ¼ber starken WÃ¤hrungen wie der Deutschen Mark waren ein gÃ¤ngiges politisches Instrument. Sie machten italienische Exporte billiger und wettbewerbsfÃ¤higer.

BegrÃ¼ndung: Hohe Energiekosten

Darauf drÃ¤ngt Regierungschefin Georgia Meloni nun europaweit. Sie hatte sich in einem Schreiben an EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen fÃ¼r mehr finanzpolitischen Spielraum ausgesprochen, um die Folgen steigender Energiekosten abzufedern.

Stein ins Rollen gebracht

Beim Treffen der Euro-Finanzminister in Zypern griff Italiens Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti das Thema auf.

Nach Angaben eines EU-Beamten wurde der italienische VorstoÃŸ von mehreren Ministern angesprochen, ohne dass daraus eine ausfÃ¼hrliche Debatte entstand. Ein einheitlicher Kurs zeichnet sich bislang nicht ab.

EU-Wirtschaftskommissar denkt nach

EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis signalisierte Offenheit fÃ¼r die Nutzung vorhandener SpielrÃ¤ume, mahnte aber zugleich zur Vorsicht. â€žWir Ã¼berprÃ¼fen derzeit unsere MaÃŸnahmen, auch die Fiskalpolitik, um die Krise bestmÃ¶glich zu bewÃ¤ltigen. Dazu gehÃ¶rt auch, dass wir die bestehenden SpielrÃ¤ume in unserem Regelwerk nutzenâ€œ, sagte Dombrovskis auf einer Pressekonferenz.

Europa im Niedergang

Hintergrund der Debatte sind die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs im Nahen Osten, steigende Energiepreise und die Sorge vor Belastungen fÃ¼r Haushalte und Industrie.

Die EU-Kommission rechnet in ihren jÃ¼ngsten Prognosen fÃ¼r 2026 nur noch mit einem Wachstum von 0,9 Prozent, fÃ¼r 2027 mit 1,2 Prozent.

Warnung aus Ã–sterreich

Kritik an mÃ¶glichen Ausnahmen kommt von der FPÃ–. Der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, sieht darin einen Widerspruch zwischen strengen Vorgaben fÃ¼r BÃ¼rger und neuen SpielrÃ¤umen fÃ¼r politische Projekte:

Es ist schon bemerkenswert, dass die EuropÃ¤ische Kommission die Einhaltung der Maastricht-Kriterien offenbar noch regelmÃ¤ÃŸig Ã¼berprÃ¼ft. Angesichts der zahlreichen Defizite der Haushalte seiner Mitgliedsstaaten hÃ¤tte man beinahe vergessen kÃ¶nnen, dass diese Regeln Ã¼berhaupt noch existieren.

Bock zum GÃ¤rtner gemacht

Besonders scharf attackiert er die Rolle der Kommission. â€žImmer noch befremdlich bleibt der Umstand, dass ausgerechnet die EU-Kommission zum HÃ¼ter der Haushaltsdisziplin der Mitgliedsstaaten gemacht wurde, denn der Beamtenapparat unter Ursula von der Leyen hat fÃ¼r den kommenden EU-Haushalt 2.000 Milliarden Euro veranschlagt und begibt sich wie ein SÃ¼chtiger auf die stÃ¤ndige Suche nach neuen EU-Eigenmittel – der direkten Besteuerung des alltÃ¤glichen Lebens der BÃ¼rger und der Unternehmerâ€œ, so Vilimsky.

Geld fÃ¼r ideologische Projekte

Auch der oberÃ¶sterreichische FPÃ–-Europaabgeordnete Roman Haider kritisiert die StoÃŸrichtung mÃ¶glicher Ausnahmen:

Besonders problematisch ist, dass diese budgetÃ¤re Ausnahme ausdrÃ¼cklich nicht fÃ¼r MaÃŸnahmen gilt, die den BÃ¼rgern unmittelbar helfen wÃ¼rden.

Denn weder fÃ¼r eine Senkung der MineralÃ¶lsteuer noch eine Reduktion der Mehrwertsteuer auf Energie oder andere Entlastungen fÃ¼r Haushalte und Unternehmen sollen die Lockerungen gelten. â€žGeht es um Green Deal-Projekte, werden die Fiskalregeln plÃ¶tzlich flexibel ausgelegt.â€œ

Liebkinder Green Deal und RÃ¼stung

Vilimsky sieht darin keinen Einzelfall, sondern eine politische Linie. â€žBereits vor wenigen Monaten wurden die Defizitregeln gelockert, um zusÃ¤tzliche Ausgaben fÃ¼r RÃ¼stungsgÃ¼ter zu ermÃ¶glichen. Jetzt sollen weitere Ausnahmen fÃ¼r Green Deal-Investitionen geschaffen werden.â€œ Dabei zeigt BrÃ¼ssel seine PrioritÃ¤ten:

FÃ¼r niedrigere Energiepreise oder steuerliche Entlastungen der BevÃ¶lkerung findet sich hingegen keine vergleichbare FlexibilitÃ¤t.

GrundsÃ¤tzliche Zweifel

Die FPÃ– stellt zudem infrage, ob die angedachten Investitionen tatsÃ¤chlich zu mehr europÃ¤ischer UnabhÃ¤ngigkeit fÃ¼hren.

Haider erklÃ¤rte: â€žDie EU will Geld ausgeben lassen, das die Mitgliedsstaaten nicht mehr haben, um Solarpaneele zu fÃ¶rdern, die auÃŸerhalb Europas gefertigt werden, oder Batterietechnologien aufzubauen, deren Rohstoffe ebenfalls groÃŸteils aus China kommen. Das als strategische UnabhÃ¤ngigkeit zu verkaufen, ist absurd.â€œ

Schieflage zugunsten bestimmter Branchen

Am Ende gehe es aus Sicht der Freiheitlichen um eine Schieflage zugunsten bestimmter Branchen. Vilimsky formuliert es so:

Immer dann, wenn BrÃ¼ssel bestimmte Branchen oder politische Projekte fÃ¶rdern will, werden die Fiskalregeln aufgeweicht. Geht es hingegen um Entlastungen fÃ¼r die BÃ¼rger, werden dieselben Regeln als unantastbar dargestellt.

Treiber fÃ¼r Inflation

Noch sind die italienischen VerhÃ¤ltnisse in der EU-Fiskalpolitik nicht zum Normalfall geworden. Aber BrÃ¼ssel liebÃ¤ugelt damit.

Eine Folge scheint vergessen zu werden: Die italienische Geldpolitik fÃ¼hrte immer wieder zu einer massiven Ausweitung der Geldmenge und heizte die Inflation im Inland an. Europas BÃ¼rger mÃ¼ssen sich dann auf etwas gefasst machen.