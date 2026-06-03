Die Union fÃ¤llt immer mehr hinter die AfD zurÃ¼ck. Unter Kanzler Merz ist sie so tief gesunken, wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte.

Foto: Olaf Kosinsky / wikimedia commons (CC BY SA 3.0)

Wahlumfrage

3. Juni 2026 / 08:41 Uhr

CDU/CSU im Umfragentief, wÃ¤hrend AfD klar vorne liegt

Die aus CDU und CSU bestehende Union befindet sich im Niedergang. Glaubt man den Umfragen, Ã¼ber die Welt und KÃ¶lnische Rundschau berichteten, kommen die beiden ehemals konservativen Parteien zusammen nur noch auf 21 Prozent.

Ein rasanter Abstieg

Das ist der tiefste Wert, den das zustÃ¤ndige Forsa-Institut seit dem 2. November 2021 gemessen hat. Wie lange das politisch her ist, zeigt, dass damals noch Angela Merkel (CDU) Bundeskanzlerin war. Ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) wurde erst am 8. Dezember vereidigt. Die Bundestagswahl hatte die Union kurz vorher verloren.


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Die SPD stand in dieser Umfrage noch mit 25 Prozent auf Platz eins, die AfD bei neun Prozent auf Rang neun. Seitdem haben sich die Sozialdemokraten mehr als halbiert und sind auf den vierten Platz abgerutscht. Die blauen Patrioten dagegen haben sich genau verdreifacht und liegen in der WÃ¤hlergunst unangefochten vorn.


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