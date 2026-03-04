Berlins regierender CDU-BÃ¼rgermeister Kai Wegner versagte bei der KÃ¤ltekrise und hat die weltfremde Idee, die Olympischen Spiele in die BRD-Hauptstadt zu holen. Gleichzeitig werden in Berlin Massen an Migranten eingebÃ¼rgert; so als hÃ¤tten die BÃ¼rger einen GrÃ¼nen zum BÃ¼rgermeister gewÃ¤hlt und keinen CDU-Mann, der sich vor der Wahl konservativ gab.

Berliner unzufrieden mit BÃ¼rgermeister

Entsprechend unzufrieden sind die WÃ¤hler mit Wegner. Wie die Berliner Morgenpost berichtete, sind nur noch zwei Prozent der WÃ¤hler mit dessen Arbeit “sehr zufrieden” und weitere acht Prozent “eher zufrieden”. Also ist lediglich jeder zehnte HauptstÃ¤dter mit dem Mann im Roten Rathaus einigermaÃŸen einverstanden.

Etwas mehr als ein halbes Jahr vor der Abgeordnetenhauswahl am 20. September ist Wegner unten durch. Solch ein fatales Zeugnis haben BÃ¼rger bisher in keinem anderen Bundesland ihrem Regierungschef ausgestellt: 74 Prozent sind mit Wegners Arbeit “eher” oder “sehr unzufrieden”. Da wird es Wegner auch nicht helfen, wenn der aus der im Bereich “Sonstige” verschwindenden FDP ausgetretene Sebastian Czaja seine Partei verlÃ¤sst und jetzt fÃ¼r den CDU-Politiker wirbt.

AfD hat krÃ¤ftig aufgeholt

Trotz Kai Wegner wÃ¤re die Berliner CDU mit 23 Prozent weiterhin stÃ¤rkste Partei, wenn dieser Tage das Abgeordnetenhaus gewÃ¤hlt wÃ¼rde. Allerdings bedeutet dieser Wert ein Minus von mehr als fÃ¼nf Punkten gegenÃ¼ber der vorigen Wahl. Selbst unter den CDU-AnhÃ¤ngern ist laut den aktuellen Daten nur jeder Dritte mit Wegner zufrieden; ein groÃŸes Armutszeugnis. Gleichzeitig rÃ¼ckt die AfD in Berlin Umfragen zufolge auf Platz zwei mit 17 Prozent. Damit liegt sie nur noch sechs Prozentpunkte hinter der CDU. Sollten weitere UnionswÃ¤hler aufwachen und zur AfD Ã¼berlaufen, kÃ¶nnte die AfD sogar im linken Berlin stÃ¤rkste Kraft werden.