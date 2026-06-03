â€žRemigrationâ€œ im Parlament: Bures und Haubner wollen weiter Ordnungsrufe verteilen

Der Streit um den Begriff â€žRemigrationâ€œ geht weiter: Dass FPÃ–-Chef Herbert Kickl und andere Mandatare das Wort verwenden, hat, wie berichtet, fÃ¼r einigen Unmut gesorgt. WÃ¤hrend die Dritte NationalratsprÃ¤sidentin Doris Bures (SPÃ–) den Begriff rÃ¼gte, entschied sich der freiheitliche Erste NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz dagegen. Am heutigen Mittwoch hat die PrÃ¤sidiale des Parlaments deshalb geklÃ¤rt, wie mit dem umstrittenen Begriff umgegangen werden soll.

Bures bleibt bei Ordnungsruf-Praxis

FPÃ–-Mandatarin Susanne FÃ¼rst hatte von Bures einen Ordnungsruf mit Verweis auf den Verfassungsschutzbericht erhalten. Demnach stamme der Begriff â€žRemigrationâ€œ aus vÃ¶lkischen und nationalistischen Kreisen â€“ so die fragwÃ¼rdige BegrÃ¼ndung. Bures blieb auch nach der Sitzung der PrÃ¤sidiale bei ihrer Haltung: FÃ¼r die Verwendung des Begriffs â€žRemigrationâ€œ will sie weiterhin Ordnungsrufe verhÃ¤ngen.

PrÃ¤sidium ist sich uneinig

NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz (FPÃ–) betonte hingegen, dass der Begriff an sich nicht verboten sei und seine Verwendung vom jeweiligen Kontext abhÃ¤nge. Solange er nicht missbrÃ¤uchlich eingesetzt wird, sieht er keinen Anlass fÃ¼r einen Ordnungsruf. Anders bewertete dies neben Bures auch der Zweite NationalratsprÃ¤sident Peter Haubner (Ã–VP). Er bezeichnete â€žRemigrationâ€œ ebenfalls als Teil einer angeblich rechtsextremen Propaganda und sieht dessen Verwendung im Parlament als mÃ¶glichen Grund fÃ¼r einen Ordnungsruf.

