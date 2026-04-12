Doris Bures

Doris Bures erklÃ¤rte im Kurier, die SPÃ–-Petition fÃ¼r eine Abwahl von Walter Rosenkranz als NationalratsprÃ¤identen nicht unterschreiben zu wollen.

Foto: Parlamentsdirektion/ Anna Rauchenberger

Parlament

12. April 2026 / 07:45 Uhr

FÃ¼r den Ausdruck â€žSystemparteienâ€œ gibt es von Doris Bures einen Ordnungsruf

Wer im Parlament von â€žSystemparteienâ€œ spricht, bekommt von der Dritten NationalratsprÃ¤sidentin Doris Bures (SPÃ–) einen Ordnungsruf. NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz (FPÃ–) gibt der Meinungsfreiheit einen breiteren Raum – und wird dafÃ¼r von den Sozialisten kritisiert. 

Bures unterschreibt SPÃ–-Petition nicht

Dass der SPÃ– der Begriff â€žSystemparteienâ€œ, mit dem auch sie gemeint ist, nicht gefÃ¤llt, ist durchaus nachvollziehbar. Aber muss man einem Abgeordneten, der diese Aussage tÃ¤tigt, gleich das Wort verbieten? Da scheiden sich die Geister – und zwar so sehr, dass die Sozialisten wegen zu wenigen Ordnungsrufen des NationalratsprÃ¤sidenten jetzt sogar eine Petition zur Abwahl von Rosenkranz gestartet haben. 

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Damit hat die SPÃ– mit ihrem Vorsitzenden Andreas Babler wohl Ã¼bers Ziel geschossen. Offenbar teilt diese EinschÃ¤tzung auch Bures, die gegenÃ¼ber dem Kurier erklÃ¤rte, diese Petition nicht unterschreiben zu wollen. Mit der Anmerkung, dass diese Aktion der Roten â€žsozusagen ein Aufzeigenâ€œ sei, â€ždass man mÃ¶glicherweise achtsam sein muss, wenn es eine parteiliche VorsitzfÃ¼hrung gibtâ€œ.

Abwahl gar nicht mÃ¶glich

Bures sagte, dass sie mit Rosenkranz eine professionelle Zusammenarbeit habe, per Du sei sie mit keinem ihrer PrÃ¤sidentenkollegen. Und sie erinnerte an die â€ždoch parteiische Untersuchungsausschuss-FÃ¼hrungâ€œ von PrÃ¤sident Wolfgang Sobotka (Ã–VP) und dass eine Abwahl des NationalratsprÃ¤sidenten gar nicht mÃ¶glich sei. 

Brisant: Im Kurier-Interview gestern, Samstag, meinte Bures auch, dass in der SPÃ– nach dem Parteitag noch immer keine Ruhe eingekehrt sei. Man kÃ¶nne sich nicht zurÃ¼cklehnen und gut schlafen, wenn sich die Sozialdemokratie nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft befinde. Bablers Kurs ist ihr offenbar zu weit links. Â 

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