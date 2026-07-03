ORF, Migration, Landwirtschaft, Bildung: Das plant die FPÃ– im Parlament

Die FPÃ– hat mit Blick auf die kommenden Nationalratssitzungen mehrere Angriffe auf die Verlierer-Ampel angekÃ¼ndigt und will dabei vor allem bei ORF, Asylpolitik, Landwirtschaft und Schulen Gegenakzente setzen.

Razzia in SPÃ–-Wien-Umfeld braucht AufklÃ¤rung

Sozialsprecherin und Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch nutzte am heutigen Freitag eine Pressekonferenz, um die schwarz-rot-pinke Koalition scharf anzugreifen und die eigene Linie als Protest gegen Ã¼berbordende Kosten, falsche PrioritÃ¤ten und ideologische Politik zu markieren.

Im Zentrum der Kritik: unter anderem die jÃ¼ngste Razzia gegen Schwarzarbeit, die auch ein Umfeld der SPÃ– Wien berÃ¼hrt. â€žErschwerend ist fÃ¼r mich, dass das Ganze auch noch im Umfeld der SPÃ– Wien passiert sein soll. Denn es ist ja gerade die SPÃ–, die immer ganz laut nach sauberen Betrieben schreit. Das gehÃ¶rt wirklich bis ins Letzte aufgeklÃ¤rt und da darf es auch keine falsch verstandene Toleranz gebenâ€œ, stellte sie klar. FÃ¼r die Freiheitlichen ist der Fall ein weiteres Beispiel dafÃ¼r, dass die Regierung zwar Kontrolle einfordere, aber selbst zu wenig Konsequenz zeige.

Mini-Mehrwertsteuer-Senkung ist Hohn fÃ¼r BÃ¼rger

Auch die jÃ¼ngste Mini-Mehrwertsteuersenkung auf ausgewÃ¤hlte Grundnahrungsmittel wies Belakowitsch scharf zurÃ¼ck, sprach von einer â€žreinen Augenauswischerei und VerhÃ¶hnung der BÃ¼rgerâ€œ und griff damit die ErzÃ¤hlung der Regierung direkt an. FÃ¼r die Kunden ist der GemÃ¼sekorb von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler in Wirklichkeit ein Pflanz. In den letzten Tagen habe sie Zuschriften von BÃ¼rgern bekommen, die gar nicht mehr fertig werden mit diesem neuen â€žReichtumâ€œ, was sie mit den vielen Cent-MÃ¼nzen, die sie sich jetzt ersparen, wirklich tun sollenâ€œ, so Belakowitsch sarkastisch.

Zwangsabgabe fÃ¼r Skandalumwitterten ORF abschaffen

Besonders hart ging die freiheitliche Klubobmann-Stellvertreterin gegen den ORF vor, dessen Haushaltsabgabe ihre Partei neuerlich abschaffen will. Sie erinnerte an die zahlreichen Skandale und die Intransparenz im Staatssender und stellte die Finanzierung durch ZwangsgebÃ¼hren grundsÃ¤tzlich infrage:

Was ist geblieben vom Ã¶sterreichischen Rundfunk, der mit den ZwangsbeitrÃ¤gen der Ã–sterreicher finanziert wird? Da haben wir Intrigen, Drogenpartys und Sexpartys gesehen, Frauen, die als StÃ¼ck Fleisch behandelt worden sind, und eine vÃ¶llige Intransparenz bei den Pensionsbestimmungen.

Mit der Wahl des neuen Generaldirektors und ehemaligen APA-Chefs Clemens Pig sei zudem klar, dass sich am System nichts Ã¤ndere:

Wer glaubt, dass sich dort etwas Ã¤ndert, weiÃŸ spÃ¤testens seit der Wahl des Herrn Pig: Es wird sich beim ORF genau gar nichts Ã¤ndern. Es bleibt alles beim Alten.

Herkunftskennzeichnungen, Mercosur und Ukraine-Importe

Ein weiterer Schwerpunkt der freiheitlichen AnkÃ¼ndigungen betrifft die Landwirtschaft. Die FPÃ– fordert eine lÃ¼ckenlose Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie und warnt vor Billigimporten aus dem Mercosur-Raum und der Ukraine. â€žWenn die Ukraine und ihre landwirtschaftlichen Produkte in Ã–sterreich auf den Markt kommen, ist das tatsÃ¤chlich ein TodesstoÃŸ fÃ¼r die heimische Landwirtschaftâ€œ, warnte Belakowitsch. Zugleich warf sie der Ã–VP vor, in BrÃ¼ssel und im EU-Rat zu stark nachzugeben, und warnte vor einer wachsenden AbhÃ¤ngigkeit von Importen.

Konsequenzen fÃ¼r Asyl-Urlaub in der Heimat

Auch in Asyl und Bildung haben die Freiheitlichen einiges vor. Belakowitsch kÃ¼ndigte schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Personen mit Schutzstatus an, die trotz Urlaubsreisen in ihre HerkunftslÃ¤nder weiterhin Leistungen in Ã–sterreich beziehen. â€žEs ist nicht mehr einzusehen, dass wir tatsÃ¤chlich Leute haben, die monatelang in ihren HeimatlÃ¤ndern Urlaub machen, bei uns Sozialhilfe beziehen und in Wirklichkeit den Ã¶sterreichischen Steuerzahlern auf der Nase herumtanzenâ€œ, kritisierte sie. Parallel dazu forderte sie ein Ende der Genderideologie an Schulen und betonte:

Lassen wir endlich die Genderideologie aus den Schulen heraus. Ich sage Ihnen hier, es gibt zwei Geschlechter. Nicht mehr und nicht weniger! Unsere Kinder und Jugendlichen sollen in Ruhe erwachsen werden dÃ¼rfen.