Nach Gender-Aus im Parlament: Rosenkranz kontert Kritik mit italienischem Sprichwort

Gut aufgelegt, locker und ausgestattet mit unzÃ¤hligen Anekdoten â€“ so prÃ¤sentierte sich gestern, Mittwoch, NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz bei einem politischen Stammtisch in Wien-Simmering. Unzensuriert war dabei und erfuhr Erstaunliches.

Ordnungsruf fÃ¼r das Wort “Remigration”

Rosenkranz nahm im Laufe des Abends auch zur Diskussion um das Wort â€žRemigrationâ€œ Stellung. Wenige Stunden zuvor hatte es â€“ wie berichtet â€“ im Parlament dazu eine PrÃ¤sidiale gegeben, bei der seine Amtskollegen Peter Haubner (Ã–VP) und Doris Bures (SPÃ–) bekrÃ¤ftigten, weiterhin einen Ordnungsruf fÃ¼r jene Abgeordneten austeilen zu wollen, die das Wort im Hohen Haus verwenden.

“Schauen Haubner und Bures jetzt in die Gehirne der Abgeordneten?”

Rosenkranz legte sich in dieser PrÃ¤sidiale nicht fest und meinte gegenÃ¼ber den Medien, dass er dieses Thema zuerst mit der freiheitlichen Fraktion besprechen wolle. Beim Stammtisch in Simmering verriet er aber seine persÃ¶nliche Meinung dazu: â€žRemigrationâ€œ sei, so Rosenkranz, ein wissenschaftlicher, lateinischer Begriff, der nichts anderes bedeute, als RÃ¼ckfÃ¼hrung. Er wunderte sich, dass das Wort â€žRemigrationâ€œ ganz offiziell in einem Schreiben des Innenministeriums vorkomme, im Hohen Haus aber auf Ablehnung stoÃŸe. Und zwar mit dem Argument, dass der Begriff von der IdentitÃ¤ren Bewegung (IB) negativ konnotiert sei. â€žSchauen Haubner und Bures jetzt in die Gehirne der Abgeordneten, um zu erforschen, ob sie es negativ meinen, wenn sie von Remigration sprechen?â€œ, fragte sich der NationalratsprÃ¤sident.

Wurden Frauen unsichtbar gemacht?

Interessant waren auch seine AusfÃ¼hrungen, als er Ã¼ber die Abschaffung der Gendersprache im Parlament sprach. Er habe sich das nicht leicht gemacht, Expertisen eingeholt und sowohl im deutschen als auch im schweizerischen Bundestag recherchiert, wo man die Gendersprache gar nicht eingefÃ¼hrt habe. SchlieÃŸlich habe er sich an die Ã–sterreichische Verfassung gehalten, wo eindeutig Deutsch als Amtssprache ausgewiesen wird. Seither gebe es im Parlament nur nochÂ die weibliche und die mÃ¤nnliche Form. Auf den Vorwurf einer Abgeordneten, dass er – Rosenkranz – damit die Frauen unsichtbar mache, reagierte er in der Stammtischrunde in Simmering mit einem italienischen Sprichwort, das man sinngemÃ¤ÃŸ mit “Dummheit stirbt nie aus” Ã¼bersetzen kÃ¶nnte.

“Das Schlimmste ist, wenn ich von der Konkurrenz gelobt werde” Dass Rosenkranz von der politischen Konkurrenz bei jeder noch so kleinen Gelegenheit bekÃ¤mpft wird, bewertete der NationalratsprÃ¤sident mit der Bemerkung: â€žDas Schlimmste ist, wenn ich von der Konkurrenz gelobt werdeâ€œ. Alles lasse er sich aber nicht gefallen. So sei er juristisch gegen die Zeitung Der Standard vorgegangen, als diese behauptet habe, dass er einen Auslieferungsantrag der Staatsanwaltschaft gegen einen freiheitlichen Mandatar absichtlich liegen gelassen habe. â€žWir sind jetzt in zweiter Instanz, wo der Zeitung diese Behauptung untersagt wirdâ€œ.

Stolz auf Einsparungen in Millionen-HÃ¶he

Stolz sei er darauf, dass es ihm gelungen sei, schon im ersten Jahr seiner Amtszeit 35 Millionen Euro einzusparen. Und dabei wÃ¤ren alle Angebote des Parlaments im vollen Umfang zugÃ¤nglich geblieben â€“ â€žes gibt jetzt halt keine Festspiele mehr fÃ¼r FunktionÃ¤re wie zur Amtszeit des Ã–VP-NationalratsprÃ¤sidenten Wolfgang Sobotkaâ€œ, begrÃ¼ndete Rosenkranz seinen Einsparungs-Erfolg.