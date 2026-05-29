“Chaos im Klassenzimmer”: So beeinflusst Migration die heimischen Schulen

Wie beeinflusst Migration die Ã¶sterreichischen Schulen? Mit dieser Frage beschÃ¤ftigten sich Vertreter der Patriots for Europe Foundation am gestrigen Donnerstag in Wien. Bei der Veranstaltung im Palais Berg stand die Entwicklung an Schulen im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte Ã¼ber Sprache, Integration, Sicherheit und Bildungsniveau.

VolksschÃ¼ler kÃ¶nnen immer seltener Deutsch

Joachim Stampfer, Vorstandsmitglied der Patriots for Europe Foundation, verwies auf Zahlen zur sprachlichen Zusammensetzung der SchÃ¼ler: In Wien hÃ¤tten 27 Prozent der VolksschÃ¼ler eine andere Umgangssprache als Deutsch, Ã¶sterreichweit liegt der Anteil bei Ã¼ber 42 Prozent. Mit Elisabeth Dieringer war auch eine frÃ¼here Lehrerin fÃ¼r Italienisch und Geschichte auf dem Podium vertreten, die nun als freiheitliche EU-Abgeordnete tÃ¤tig ist.

Gewalt, Vandalismus und Diebstahl an der Tagesordnung

Dieringer schilderte die Lage an Schulen als zunehmend angespannt und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. TÃ¤glich gebe es neue Berichte Ã¼ber Probleme, etwa aus Wien-Favoriten, sagte sie. Oft wÃ¼rden Jugendamt und Polizei in Klassenzimmer gerufen. Besonders dramatisch sei die Situation dort, wo Vandalismus und Diebstahl seit 2018 stark zugenommen hÃ¤tten.

Christen geraten an heimischen Schulen unter Druck

Auch auf konkrete Beispiele aus anderen Regionen wurde verwiesen. In Linz etwa waren, wie berichtet, Kreuze aus Schulen verschwunden, zudem wurden Kreuze in Klassenzimmern teils abgehÃ¤ngt. In Wien sind an Ã¶ffentlichen Pflichtschulen inzwischen Muslime die grÃ¶ÃŸte Gruppe, hieÃŸ es in der Debatte. FÃ¼r die Redner war das ein weiteres Zeichen dafÃ¼r, dass Grenzen in der Migrationspolitik zu wenig konsequent gezogen wÃ¼rden.

GroÃŸteil der SchÃ¼ler ohne Deutschkenntnisse bereits eingebÃ¼rgert

FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl warnte davor, dass das Bildungssystem massiv nach unten nivelliert werde. Ein einzelner SchÃ¼ler kÃ¶nne eine ganze Klasse mitziehen, warnte er. Zudem verwies er darauf, dass 36 Prozent der auÃŸerordentlichen SchÃ¼ler Ã–sterreicher seien. Daraus leitete er die Forderung ab, stÃ¤rker auf Leistung, Sprache und klare Regeln zu setzen.

Ã–sterreich wird zum Schauplatz ethnischer Konflikte

Scharfe Kritik kam auch von Polit-Blogger und Bestseller-Autor Gerald Grosz. Er sprach von einem Blick in die Klassenzimmer als Blick in die eigene Zukunft und warnte, es handle sich nicht um Integration, sondern um Invasion. Gesellschaft, Justiz, Sozialsystem und Schulen wÃ¼rden zu SchauplÃ¤tzen ethnischer Konflikte, Ã–sterreich dÃ¼rfe weder Armenhaus noch Bildungszentrum der Welt sein.

Leistung statt Multi-Kulti

Dieringer verwies zudem auf die Folgen und betonte, dass Sprache und Integration auch fÃ¼r die Lehre zentral seien. Mehr MÃ¶glichkeiten fÃ¼r MÃ¼tter, Kinder zu betreuen, statt SchÃ¼ler frÃ¼her in die Schule zu schicken, seien ebenfalls zu diskutieren. Leistungen in den Schulen mÃ¼ssten wieder in den Vordergrund rÃ¼cken, und Bildung mÃ¼sse in deutscher Sprache vermittelt werden.

FPÃ– will sich die Wahrheit Ã¼ber Migration nicht verbieten lassen

BrÃ¼ckl kritisierte auÃŸerdem, dass der Begriff Remigration im Parlament nicht mehr gesagt werden dÃ¼rfe, weil er zu Ordnungsrufen fÃ¼hre. Wie berichtet, wurde bereits die FPÃ–-Mandatarin Susanne FÃ¼rst fÃ¼r die Verwendung des Begriffs von der Dritten SPÃ–-NationalratsprÃ¤sidentin Doris Bures dafÃ¼r gerÃ¼gt. BrÃ¼ckl wolle sich die Sprache im Parlament aber nicht verbieten lassen, sagte er. Gleichzeitig warnte er, dass der Leistungsgedanke aus den Schulen verschwinde und Ã–sterreich im internationalen Wettbewerb mit Asien und Nordamerika zurÃ¼ckfalle.

Grosz: Handeln statt Reden!

Gerald Grosz ging noch weiter und sprach von einer RÃ¼ckkehr zur eigenen Kultur. Man mÃ¼sse vom Reden ins Tun kommen, sagte er mit Blick auf die nÃ¤chste Wahl und forderte einen freiheitlichen Innenminister unter einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl. Auch Marc Jongen, AfD-Europaabgeordneter, argumentierte in eine Ã¤hnliche Richtung und kritisierte im Bildungssystem, dass es sich ideologisch von Naturwissenschaften und Leistung entferne.

Sogar SchulbÃ¼cher unter islamischen Einfluss

Eleonore Witt-DÃ¶rring vom Center for the Study of Political Islam International sprach Ã¼ber den Islam als Zivilisation, die Rolle des Korans, frÃ¼hislamische Geschichte und die Darstellung islamischer Themen in SchulbÃ¼chern. Sie kritisierte unter anderem, dass KreuzzÃ¼ge in SchulbÃ¼chern als Tiefpunkt christlicher Geschichte dargestellt werden, obwohl sie als VerteidigungskÃ¤mpfe gesehen werden mÃ¼ssten. AuÃŸerdem sprach sie von hybrider KriegsfÃ¼hrung, Einfluss auf Bildung und dem Verlust kultureller Selbstbehauptung.

Unheilige Allianz zwischen Linken und Islamisten

Jongen wiederum kritisierte Debatten Ã¼ber Halal-Essen, Schwimmunterricht, Kopftuch oder religiÃ¶se Konflikte in Schulen als ein niedertrÃ¤chtiges Schauspiel auf dem RÃ¼cken der Kinder. Der Islam sei nicht durch friedliche Konvertierung verbreitet worden, sagte er, sondern durch Kriege. “Woke” Linke und Islam gingen Hand in Hand, und der Hass auf den Westen verbinde beide Seiten.

Islam kein Bestandteil Europas

In der Schlussrunde wurde auch Ã¼ber Religion im Unterricht gesprochen. Im deutschen Bundesland Niedersachsen etwa setze die Landesregierung Reformen um, bei denen christlicher Religionsunterricht sowie Jesus und andere Themen wie die Scharia und sogar die UN-Nachhaltigkeitsziele (!) gleichberechtigt behandelt wÃ¼rden, hieÃŸ es. Grosz sagte auÃŸerdem, der Islam dÃ¼rfe per se kein Bestandteil Europas sein, und Witt-DÃ¶rring betonte, man mÃ¼sse den Gegner analysieren, wenn man gesellschaftliche Konflikte verstehen wolle.