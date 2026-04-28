Bauernsterben geht weiter: FPÃ– fÃ¼r Herkunftskennzeichnung und Agrar-Kehrtwende

Die Bauerndemo in Wien fand groÃŸen Anklang: Das â€žBÃ¼ndnis Zukunft Landwirtschaftâ€œ hatte, wie berichtet, mit hunderten Traktoren friedlich vom Landwirtschaftsministerium am Stubenring bis zum Parlament gegen BÃ¼rokratie, Mercosur und fehlende Zukunftsperspektiven fÃ¼r Familienbetriebe protestiert. Doch obwohl etwa Ã–VP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig die Anliegen der Demonstranten zumindest Ã¶ffentlich unterstÃ¼tzt, geht das Bauernsterben weiter, wie die FPÃ– kritisiert.

Herkunftskennzeichnung als Kernforderung

FPÃ–-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner, KMU-Sprecher Michael FÃ¼rtbauer und Arthur Kroismayr, Obmann der Freiheitlichen Bauern OberÃ¶sterreich, erklÃ¤rten am heutigen Dienstag auf einer Pressekonferenz, wie es fÃ¼r die heimischen Landwirte seitdem weitergeht.

FÃ¼rtbauer betonte, der Bauernbund setze sich innerhalb der Ã–VP nicht durch und hoffe bei der Lebensmittelkennzeichnung auf eine EU-weite Regelung. FÃ¼r die Gastronomie brauche es jedoch eine klare Vorgabe â€“ etwa durch eine pauschale Kennzeichnung in der Speisekarte oder bei einzelnen Gerichten wie â€žSchweinebraten aus Ã–sterreichâ€œ. Kontrollieren wÃ¼rde dies die Lebensmittelpolizei, ein neues System brauche es daher nicht. Die 90-Prozent-Regel wÃ¼rde bedeuten, dass Betriebe heimische Lebensmittel einkaufen, bei Bedarf jedoch auf auslÃ¤ndische Produkte zurÃ¼ckgreifen kÃ¶nnten. Der Betrieb mÃ¼sste dann die Notwendigkeit darlegen.

Bauern verlieren WettbewerbsfÃ¤higkeit

ZusÃ¤tzliche Angaben wie Bio-Standards oder Tierhaltung seien dafÃ¼r nicht notwendig; dies kÃ¶nne jeder Gastronom selbst entscheiden. FÃ¼rtbauer sprach sich fÃ¼r die Kennzeichnung aus, betonte jedoch, dass diese allein das Problem nicht lÃ¶sen werde, weil die Landwirtschaft zunehmend an WettbewerbsfÃ¤higkeit verliere. Man stelle den Bauern immer strengere Anforderungen, unter denen niemand mehr konkurrenzfÃ¤hig produzieren kÃ¶nne. Auch die mehr als 120.000 BeschÃ¤ftigten in der Lebensmittelindustrie sind fÃ¼r die FPÃ– ein wichtiger Arbeitsmarkt. Arbeitskosten, teure Energie und hohe Auflagen seien fÃ¼r die Landwirte erdrÃ¼ckend.

Green Deal und EU-Agrarpolitik setzen Bauern unter Druck

Die Landwirtschaft stehe seit dem EU-Beitritt massiv unter Druck, erinnerte Kroismayr. Von 240.000 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sind 2023 nur noch etwa 150.000 Ã¼brig geblieben. Die Zahl der rein landwirtschaftlichen Betriebe ist auf rund 100.000 gesunken. Ganz oben auf der Liste der Ursachen stehe die Agrarpolitik: Projekte wie der â€žGreen Dealâ€œ seien lebensfremd und ideologisch motiviert und wÃ¼rden unter dem Mantel des Umweltschutzes die heimische Produktion zerstÃ¶ren und Europa von internationalen Konzernen abhÃ¤ngig machen. Die Importe gefÃ¤hrdeten die heimischen Betriebe, obwohl das von der FPÃ– 2025 prÃ¤sentierte Modell der Herkunftskennzeichnung machbar und praktikabel sei. Die Ã–VP habe in den Koalitionsverhandlungen zugestimmt, heute wolle der zustÃ¤ndige Minister davon jedoch nichts mehr wissen und spreche von einem europÃ¤ischen Modell. Der Wettbewerb mit HerkunftslÃ¤ndern, in denen andere Standards gelten, sei unfair und schade Bauern wie Konsumenten. Herkunft sichtbar zu machen, fordern daher die Freiheitlichen Bauern.

Sorge vor Ukraine-Importen und EU-Beitritt

Sinkende Preise und steigende Kosten seien eine Katastrophe, vielen Betrieben stehe das Wasser â€žbis zum Nasenlochâ€œ, die finanzielle Situation sei dramatisch, warnte Schmiedlechner. Minister Totschnig sei zwar bei der Bauerndemo ebenfalls dabei gewesen, doch seitdem sei nichts passiert. Es werde weiter importiert, wÃ¤hrend die Bauern kontrolliert und schikaniert wÃ¼rden. Der Konsument werde bei jedem Einkauf abkassiert â€“ hier brauche es endlich einen klaren Systemwechsel.

Ukraine-Beitritt als Ende der Ã¶sterreichischen Landwirtschaft

Auch die Ukraine-Importe seien problematisch: Schon jetzt drÃ¼ckten sie die Preise auf dem heimischen und europÃ¤ischen Markt, etwa bei Getreide oder Milch. Die Ã–VP als selbsternannte Partei der Bauern lasse diese Importe zu, kontrolliert werde weiterhin nicht. 80 Prozent des Saatguts in der Ukraine seien gentechnisch verÃ¤ndert â€“ was in Ã–sterreich kein Konsument wolle, jedoch trotzdem importiert werde und als Futtermittel in den heimischen Kreislauf gelange. Bei der â€žVerlierer-Koalitionâ€œ vermisse er ein klares Bekenntnis, auch von der Ã–VP hÃ¶re man dazu nichts. Wenn die Ukraine der EU beitrete, kÃ¶nne man die heimische Landwirtschaft aufgeben. Die Zahlen sind eindeutig: 41 Millionen Hektar landwirtschaftliche FlÃ¤che habe die Ukraine, Ã–sterreich lediglich 2,5 Millionen Hektar, erklÃ¤rte Schmiedlechner. Es sei Zeit, als Bauern aufzustehen und dagegenzuhalten, so der Bauernvertreter, der darauf verwies, dass sich die Ã–VP fÃ¼r den â€žbedingungslosenâ€œ Beitritt der Ukraine einsetzt und damit die Landwirtschaft opfere.

Agrardiesel hilft niemandem weiter

Auch der angekÃ¼ndigten Agrardiesel-Regelung kÃ¶nne er wenig abgewinnen: Was dadurch bei den Bauern ankomme, sei ein Tropfen auf den heiÃŸen Stein. Das freiheitliche Spritpreis-Modell wÃ¼rde hingegen eine Entlastung von 40 Cent fÃ¼r alle Ã–sterreicher bringen und wÃ¤re zudem finanzierbar gewesen. Auch an das 90-Milliarden-Euro-Paket fÃ¼r die Ukraine erinnerte er â€“ dieses Geld hÃ¤tte man in Ã–sterreich und Europa besser verwenden kÃ¶nnen, meinte der blaue Bauernvertreter.

Die FPÃ– fordert im Parlament weiterhin eine klare Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln. Dass Ã–VP-BauernbÃ¼ndler an Ã–VP-Mandatare Forderungspapiere Ã¼bergeben und damit Arbeit vortÃ¤uschen wÃ¼rden, gleichzeitig aber FPÃ–-AntrÃ¤ge zum Schutz der heimischen Konsumenten und Landwirtschaft ablehnten, kÃ¶nne er nicht verstehen. Frankreich habe etwa im Rahmen des Mercosur-Abkommens beschlossen, dass heimische Konsumenten vor importierten Produkten mit anderen Standards geschÃ¼tzt wÃ¼rden. Das zeige, dass es auch in der Landwirtschaft einen Systemwechsel brauche. â€žRegional statt globalâ€œ lautet daher die freiheitliche AufklÃ¤rungskampagne: Schon kleine Steigerungen des Konsums wÃ¼rden die regionale WertschÃ¶pfung erhÃ¶hen. FÃ¼r Schmiedlechner war klar: â€žÃ–sterreich zuerstâ€œ â€“ das sei auch FPÃ–-Linie, weshalb man sich weiterhin fÃ¼r die Herkunftskennzeichnung einsetze und die Ã–VP an ihren Taten messen wolle.

Hauser warnt vor EU-Agrarfonds-Reform

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser warnte unterdessen vor einer grundlegenden SchwÃ¤chung der EU-Agrarfinanzierung und kritisiert die geplante Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik scharf. Die EU bereite laut ihm â€žnichts weniger als die schleichende Abschaffung einer verlÃ¤sslichen Agrarfinanzierung zugunsten eines zentral gesteuerten Super-Fondsâ€œ vor. Zwar solle ein neuer Sammelfonds insgesamt 865 Milliarden Euro umfassen, fÃ¼r die Landwirtschaft seien daraus jedoch nur â€žmindestensâ€œ 295,7 Milliarden Euro vorgesehen â€“ aus Hausers Sicht ein â€žklarer Kahlschlag auf Ratenâ€œ. Er befÃ¼rchtet dadurch weniger Planungssicherheit und mehr politischen Einfluss der EU-Kommission auf die Mittelvergabe. AbschlieÃŸend fordert der FPÃ–-EU-Abgeordnete einen eigenstÃ¤ndigen Agrarhaushalt und warnt: â€žWer die Landwirtschaft opfert, gefÃ¤hrdet unsere ErnÃ¤hrungssouverÃ¤nitÃ¤t.â€œ

Forderung nach eigenstÃ¤ndigem Agrarbudget

Hausers EntschlieÃŸungsantrag fordert, dass die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) auch im mehrjÃ¤hrigen Finanzrahmen 2028â€“2034 als eigenstÃ¤ndige EU-Politik mit einem eigenen, klar ausgewiesenen, zweckgebundenen und ausreichend dotierten Budget erhalten bleibt. Eine Eingliederung der GAP-Mittel in einen allgemeinen Fonds wird abgelehnt, da dies Transparenz, Planbarkeit und die UnterstÃ¼tzung landwirtschaftlicher Betriebe gefÃ¤hrden wÃ¼rde. Zudem verlangt der Antrag feste Mittelzuweisungen, eine jÃ¤hrliche Inflationsanpassung der Ausgleichszahlungen, ausreichende Krisenreserven sowie eine transparente AufschlÃ¼sselung der Mittel fÃ¼r lÃ¤ndliche Entwicklung und direkte EinkommensstÃ¼tzung bÃ¤uerlicher Familienbetriebe.



Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren