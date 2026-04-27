Krebswelle: Neue US-Daten stÃ¼tzen Hausers Forderung nach AufklÃ¤rungÂ 

Erst am Freitag hatte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser der EU-Kommission vorgeworfen, die Augen vor den massiv steigenden Krebsraten zu verschlieÃŸen und sich strikt zu weigern, einen mÃ¶glichen Zusammenhang mit den Corona-mRNA-Impfstoffen Ã¼berhaupt zu untersuchen. Nur wenige Tage spÃ¤ter bekommen seine Forderungen durch neue offizielle Krebszahlen aus den USA brisante UnterstÃ¼tzung.

Um 6,4 Prozent mehr Krebserkrankungen

Ein neuer Datenabgleich des Analytikers Nicolas Hulscher mit der offiziellen SEER-Datenbank des Nationalen Krebsinstituts der USA (USâ€‘National Cancer Institute) zeigt: Bei Menschen unter 50 Jahren ist die Krebsinzidenz, also die Anzahl der neu diagnostizierten Krebserkrankungen, zwischen 2021 und 2023 um 6,4 Prozent gestiegen â€“ genau in dem Zeitraum, in dem weltweit die Corona-Impfkampagnen liefen.

Starker Anstieg bei jungen Erwachsenen

Besonders stark ist der Anstieg bei einzelnen Krebsarten, die bislang nicht als typische â€žVolkskrankheitenâ€œ junger Menschen galten: Bei Hirntumoren (nicht-malign) stiegen die Erkrankungen um 19,5 Prozent, bei Darm- und Enddarmkrebs um 19,4 Prozent, bei DÃ¼nndarmkrebs um 15,5 Prozent, bei Eierstockkrebs um 12,8 Prozent, bei Magenkrebs um 7,3 Prozent und bei Brustkrebs bei Frauen um 3,6 Prozent.

Frage nach den Ursachen

WÃ¤hrend BehÃ¶rden und Leitmedien bislang von einer â€žVerschwÃ¶rungstheorieâ€œ sprachen, wenn ein Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Krebs auch nur angesprochen wurde, markieren diese Zahlen einen klaren Bruch mit der bisherigen ErzÃ¤hlung: Statt eines langsamen, Ã¼ber Jahrzehnte erklÃ¤rbaren Anstiegs zeigt sich eine plÃ¶tzliche Beschleunigung â€“ zeitlich exakt ab Beginn der Massenimpfungen.

EU-Kommission bleibt bei â€žKeine Evidenzâ€œ

In Europa wird derweil weiter abgewiegelt. Wie bereits berichtet, hatte Hauser die EUâ€‘Kommission mit parlamentarischen Anfragen konfrontiert. Die Antwort des zustÃ¤ndigen Gesundheitskommissars Varhelyi ist seit Monaten unverÃ¤ndert: Es lÃ¤ge keine wissenschaftliche Evidenz dafÃ¼r vor, dass das Krebsaufkommen infolge der Corona-Impfung zugenommen habe.

Studien, die anderes nahelegen, werden in BrÃ¼ssel ignoriert. Forderungen nach einer unabhÃ¤ngigen, transparenten Untersuchung werden vom Tisch gewischt.

Angst vor Ergebnis?

Hauser sieht darin ein politisches und moralisches Versagen: Wenn die Kommission sich so sicher ist, dass es keinen Zusammenhang gibt, wÃ¤re eine groÃŸe, unabhÃ¤ngige Studie die einfachste MÃ¶glichkeit, Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Stattdessen wÃ¼rden BÃ¼rger und Betroffene im Stich gelassen.

WÃ¤hrend EUâ€‘Kommission und EMA weiter auf Zeit spielen, wÃ¤chst in den Mitgliedstaaten der Druck von unten. In Ã–sterreich wurde die parlamentarische BÃ¼rgerinitiative â€žJA zur einstweiligen Aussetzung und wissenschaftlichen Neubewertung der mRNAâ€‘Technologie â€“ zum Schutz unserer Kinder!â€œ gestartet.