Gerald Hauser

Mit Anfragen im EU-Parlament versucht der Ã¶sterreichische Abgeordnete Gerald Hauser (FPÃ–) Licht ins Corona-Dunkel zu bringen.

Foto: FPÃ– / EU

Corona-Impfung

24. April 2026 / 07:59 Uhr

Krebswelle nach Corona-Impfung â€“ EU-Kommission verweigert Untersuchung

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Krebserkrankungen alarmierend angestiegen, insbesondere bei jungen Erwachsenen, einer Altersgruppe, die traditionell nicht als Hauptzielgruppe fÃ¼r Krebserkrankungen gilt.

Studien in vielen LÃ¤ndern

Laut jÃ¼ngsten Daten zeigen sich signifikante ZuwÃ¤chse bei mehreren Krebsarten, vor allem bei Darm-, Brust- und Prostatakrebs. Dabei fÃ¤llt auf, dass der Anstieg erst nach den Corona-Impfkampagnen einsetzte.

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Studien aus verschiedenen LÃ¤ndern, darunter SÃ¼dkorea und Australien, dokumentieren diese besorgniserregende Zunahme von Krebsdiagnosen, die nicht allein mit der alternden BevÃ¶lkerung erklÃ¤rt werden kann.

BrÃ¼ssel ignoriert Krebszunahme

Experten und Wissenschaftler stellen daher zunehmend die Frage, ob die massenhafte Verabreichung der Corona-mRNA-Impfstoffe einen Einfluss auf diese Entwicklung haben kÃ¶nnte, insbesondere in Bezug auf die IntensitÃ¤t und AggressivitÃ¤t der Tumorerkrankungen.

Nicht so die EU-Kommission. Sie ignoriert beharrlich den Anstieg an leidvollen Krebserkrankungen.

Was nicht sein darf, kann nicht sein

So berichtet der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser:

In der Antwort auf meine Anfrage stellt der Gesundheitskommissar Varhelyi fest: “Es liegt keine wissenschaftliche Evidenz dafÃ¼r vor, dass das Krebsaufkommen infolge der Impfung gegen COVID-19 zugenommen hat”.

Weiter meinte er: â€žDaher sind Studien zum Zusammenhang zwischen COVID-19-mRNA-Impfstoffen und Krebserkrankungen nicht Gegenstand des Plans gegen den Krebs.â€œ Betroffene werden also im Stich gelassen.

Loblied auf Corona-Impfung

In einer anderen Anfragebeantwortung stellte Varhelyi fest, dass â€žkeine bestÃ¤tigten Hinweise fÃ¼r ein erhÃ¶htes Krebsrisiko nach einer COVID-19-Impfung vorlÃ¤genâ€œ. AuÃŸerdem hÃ¤tten die Corona-Impfungen die Ãœberlebenschancen von Patienten, die mit spezifischen Krebsmedikamenten behandelt wurden, verbessert. â€žDa kann ich nur den Kopf schÃ¼tteln!â€œ, sagte Hauser.

Forderung nach transparenter Analyse

Neben den statistischen Erkenntnissen melden auch Ã„rzte weltweit immer hÃ¤ufiger ungewÃ¶hnlich aggressive KrebsverlÃ¤ufe bei geimpften Patienten. Besorgniserregend, nur nicht fÃ¼r BrÃ¼ssel. Sie verweigert sogar eine Studie in Auftrag zu geben, um abzuklÃ¤ren, ob ein Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und den steigenden Krebszahlen bestehe.

Wenn sie ohnedies einen Zusammenhang ausschlieÃŸt, wÃ¤re dies doch die einfachste MÃ¶glichkeit, den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber die EU-Kommission, die sich sonst in alle Lebensbelange einmischt, macht das nicht!

SchwÃ¤chung des Immunsystems

Es gibt immer mehr Hinweise, dass wiederholte mRNA-Impfungen das Immunsystem schwÃ¤chen und das Krebswachstum begÃ¼nstigen kÃ¶nnten.

Das Risiko eines â€žTurbokrebsesâ€œ, das durch die Zunahme von IgG4-AntikÃ¶rpern und deren Einfluss auf die Immunabwehr entsteht, ist ein entscheidender Punkt, der bisher nicht ausreichend untersucht wurde.

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