Boko Haram schlug wieder zu: Tote und Verletzte bei Islamisten-Massaker

Die Islamisten haben in Nigeria erneut zugeschlagen: Wie die Welt unter Berufung auf lokale BehÃ¶rden berichtet, stÃ¼rmten bewaffnete KÃ¤mpfer in der Nacht auf Donnerstag eine Siedlung im eigentlich eher beschaulichen Dorf Pubagu und richteten schwerste VerwÃ¼stung an. Bei dem Ãœberfall wurden nach bisherigen Angaben mindestens elf Menschen getÃ¶tet, zwei weitere schwer verletzt.

NÃ¤chtlicher Angriff fordert Tote

Die Angreifer drangen laut Augenzeugen mitten in der Nacht in das Dorf ein, setzten HÃ¤user in Brand und gingen gezielt auf die Bewohner los. Am nÃ¤chsten Tag wurden die Toten beigesetzt, wÃ¤hrend die Verletzten in einem Krankenhaus um ihr Leben kÃ¤mpfen.

Boko Haram soll verantwortlich sein

Nach Angaben lokaler BehÃ¶rden soll die islamistische Terrorgruppe Boko Haram fÃ¼r den Angriff verantwortlich sein. Die Miliz, die seit Jahren fÃ¼r EntfÃ¼hrungen, BombenanschlÃ¤ge und Massaker bekannt ist, zielt vermehrt auf abgelegene DÃ¶rfer ab, die nur schwach gesichert sind. Die Organisation will nach eigenen Angaben eine islamische Region etablieren und lehnt moderne Staatsordnungen und westliche Bildung ab. Ihre Angriffe richten sich immer wieder gezielt auf Ziele wie DÃ¶rfer, Schulen, MÃ¤rkte und Kirchen, um Angst und Destabilisierung zu erzeugen.

Zehntausende Tote, Millionen Vertriebene

Seit dem Beginn der Boko Haramâ€‘EinsÃ¤tze Anfang der 2010erâ€‘Jahre hat die Gruppe Zehntausende Menschen getÃ¶tet und Millionen vertrieben. Auch wenn die nigerianische Regierung mit NachbarlÃ¤ndern und internationalen Partnern zusammenarbeitet und MilitÃ¤roperationen durchfÃ¼hrt, gelingt es nur bedingt, die Organisation vollstÃ¤ndig zu zerschlagen. Viele Extremisten teilen sich in kleinere Zellen, die sich auf Guerillaâ€‘Taktiken und nÃ¤chtliche ÃœberfÃ¤lle spezialisiert haben.

Besonders gefÃ¤hrdet sind lÃ¤ndliche Gebiete zwischen den Bundesstaaten Borno, Yobe und Adamawa, wo die staatliche PrÃ¤senz oft kaum noch vorhanden ist. Dort nutzen die Islamisten die schwache Infrastruktur und die mangelnde PolizeiprÃ¤senz, um Dorfgemeinschaften zu terrorisieren, Lebensmittel zu stehlen und Menschen zu rekrutieren oder zu entfÃ¼hren.

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