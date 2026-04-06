Jihadisten schlugen wieder zu: Mindestens fÃ¼nf Tote nach islamistischem Anschlag

Im nordÃ¶stlichen nigerianischen Bundesstaat Borno sind bei offenbar islamistischen Angriffen mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet worden. Die Angriffe erschÃ¼ttern erneut die ohnehin stark gebeutelte Region, in der sich seit Jahren dschihadistische Gruppen wie Boko Haram und der Islamische Staat Westafrika (ISWAP) halten. Sicherheitskreise sprechen von einem weiteren Ausbruch der Gewalt entlang eines neuen â€žKorridors der Gewaltâ€œ, der sich von Nordosten bis in Teile Nordâ€‘ und Nordwestnigerias erstreckt.

Islamisten auf dem Vormarsch

Die Angriffe in Borno fallen in eine Phase, in der islamistische Gruppen ihre AktivitÃ¤ten systematisch aus dem Nordosten in Richtung Zentrum und Westen Nigerias ausweiten. WÃ¤hrend Boko Haram und die ISâ€‘VerbÃ¼ndete ISWAP lange vor allem die Region um den Lakeâ€‘Chadâ€‘Raum und die Stadt Maiduguri kontrollierten, spielen heute auch Gruppen wie Lakurawa und andere dschihadistische Akteure aus dem Sahel eine zentrale Rolle.

Zu den jÃ¼ngsten Gewalttaten zÃ¤hlen nicht nur die Angriffe in Borno, sondern auch die Massaker in Woro und Nuku (Kwaraâ€‘Staat) Ende JÃ¤nner 2026, bei denen Zeugen und Parlamentarier von Ã¼ber 160 getÃ¶teten Zivilisten berichten. Diese Angriffe wurden offenbar von der ISâ€‘vernetzten Miliz Lakurawa durchgefÃ¼hrt, die sich in den Grenzregionen zu Niger und Benin verankert hat.

Staatliche Gewalt zusammengebrochen

Analysten sprechen inzwischen von einem neuen Korridor der Gewalt zwischen Nordwestnigeria, dem Sahel und den angrenzenden Staaten Niger und Benin. In diesem Gebiet kooperieren teils fraktionierte Bokoâ€‘Haramâ€‘Gruppen, Mahmudawaâ€‘Akteure, JNIMâ€‘Nahe Netzwerke und Lakurawa.

Diese Kooperationen ermÃ¶glichen es den Gruppen, sichere RÃ¼ckzugsgebiete im Kainjiâ€‘Lakeâ€‘Nationalpark und entlang transnationaler Handelsâ€‘ und Schmuggelrouten zu etablieren. Lokale Beamte und Analysen zeigen, dass die staatliche PrÃ¤senz in vielen lÃ¤ndlichen Gebieten praktisch zusammengebrochen ist, wodurch die Jihadisten faktisch die lokale Ordnung bestimmen â€“ etwa durch die Ernennung eigener Imame und die Durchsetzung strenger Schariaâ€‘Regeln.

Gewalt richtet sich gegen Christen

Die Opfer der Islamisten sind meist Christen: Die Angriffe treffen Ã¼berwiegend zivilen, oft christliche oder gemischte Gemeinden. Obwohl die nigerianische Regierung sich Ã¶ffentlich fÃ¼r Religionsfreiheit einsetzt, berichten Hilfsorganisationen von systematischer Gewalt gegen Christen, Erpressung und Zwangskonversionen in den von Jihadisten kontrollierten Gebieten.

Ein weiteres graves Beispiel ist die Selbstmordanschlagsserie in Maiduguri im MÃ¤rz 2026, bei der mehrere AttentÃ¤ter in religiÃ¶sen und marktartigen Zentren mindestens 26 Menschen tÃ¶teten und Ã¼ber 140 verletzten. Auch diese Angriffe wurden den islamistischen Milizen im Norden Nigerias zugeordnet.

Kampf gegen Islamisten erweist sich als schwierig

Die nigerianische Armee weist jeder neuen Angriffswelle mit Offensiven und Drohungen entgegen. In Borno und Kano wurden in den letzten Wochen mehrere hundert mutmaÃŸliche Extremisten verhaftet und StÃ¼tzpunkte zerschlagen. Dennoch kritisieren lokale Beobachter wie die Deutsche Welle, dass das Misstrauen der BevÃ¶lkerung gegen die Armee die AufklÃ¤rungsarbeit massiv behindert. Viele Dorfbewohner fÃ¼rchten VergeltungsschlÃ¤ge der Jihadisten, wenn sie mit SicherheitskrÃ¤ften kooperieren, und schweigen daher. International hat die Lage zu neuen BÃ¼ndnissen und EinsÃ¤tzen gefÃ¼hrt.

Die USA haben nach einem von PrÃ¤sident Donald Trump angeordneten Luftangriff auf ISâ€‘Ziele im Dezember 2025 eine kleine militÃ¤rische Spezialisten-Team nach Nigeria entsandt, das sich vor allem auf AufklÃ¤rung und UnterstÃ¼tzung der nigerianischen Armee konzentriert. Die nigerianische Regierung betont, dies sei Teil einer enge Sicherheitskooperation mit Westafrikaâ€‘Partnern.

Angriffe als Machtdemonstration

Politische Analysten warnen, dass die Ausweitung der Gewalt in den Westen Nigerias die bisherige Narrative von einer â€žnur nordÃ¶stlichenâ€œ Bedrohung empfindlich stÃ¶rt. Die Angriffe in Woro und Nuku werden inzwischen als strategische Machtdemonstration der ISâ€‘VerbÃ¼ndeten gewertet, die den Staat und die internationale Gemeinschaft vor neue Herausforderungen stellt.