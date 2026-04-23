Nach Kuschel-Urteil gegen syrischen Vergewaltiger: FPÃ– sieht Justiz-Versagen

Das Urteil gegen einen Syrer wegen der Vergewaltigung eines erst sechsjÃ¤hrigen MÃ¤dchens sorgt fÃ¼r EmpÃ¶rung. Der 52-JÃ¤hrige wurde zu nur viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Besonders scharfe Kritik kommt von FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan, fÃ¼r den das erneute Kuschel-Urteil gegen einen migrantischen Vergewaltiger ein Skandal ist.

Urteil verhÃ¶hnt Opfer und Familie

Stefan sprach von einem â€žweiteren Schlag ins Gesicht jedes anstÃ¤ndigen BÃ¼rgersâ€œ. Das StrafausmaÃŸ stehe in keinem VerhÃ¤ltnis zur Schwere der Tat. â€žDieses Urteil ist ein Hohn fÃ¼r das Opfer und seine Familie. Eine derart unfassbare Tat mit einer derart milden Strafe zu ahnden, ist ein fatales Signal an alle Kriminellen und ein weiterer Beweis fÃ¼r die Schieflage in unserem Justizsystemâ€œ, erklÃ¤rte er.

Brutales Vorgehen des Vergewaltigers schockiert

Der freiheitliche Justizsprecher zeichnete ein besonders drastisches Bild des Falles und kritisierte neben der Tat selbst auch die UmstÃ¤nde rund um den TÃ¤ter. â€žEin Mann, der von Sozialleistungen lebt, lockt ein kleines Kind in seine Wohnung, vergeht sich an ihm, besitzt tausende Dateien mit Kindesmissbrauchsdarstellungen und versucht sich dann mit den absurdesten Ausreden aus der Verantwortung zu stehlen. Dieses Urteil steht damit in keinem VerhÃ¤ltnis zur BrutalitÃ¤t der Tatâ€œ, so Stefan weiter.

Serie von Skandalurteilen

DarÃ¼ber hinaus ordnet die FPÃ– den Fall in eine breitere Kritik an der Ã¶sterreichischen Justiz ein. Stefan sieht darin keinen Einzelfall, sondern Teil einer Serie fragwÃ¼rdiger Entscheidungen: Man erinnere sich an den unverstÃ¤ndlichen Freispruch fÃ¼r die 18 Peiniger einer ZwÃ¶lfjÃ¤hrigen. Allzu oft habe man den Eindruck, Verbrecher wÃ¼rden mit Samthandschuhen angefasst, wÃ¤hrend die Opfer ein Leben lang geschÃ¤digt seien.

Besonders scharf fÃ¤llt auch die Kritik an der Gewichtung innerhalb des Rechtssystems aus. Es sei â€žunertrÃ¤glich, dass der TÃ¤terschutz in Ã–sterreich offensichtlich einen hÃ¶heren Stellenwert habe als der Schutz der eigenen BevÃ¶lkerung, insbesondere der SchwÃ¤chstenâ€œ, betonte Stefan.

FPÃ– fÃ¼r hÃ¤rtere Strafen und weniger Kuscheljustiz

Der freiheitliche Justizsprecher verband seine Kritik auch mit konkreten politischen Forderungen. Die FPÃ– fordert eine massive Anhebung des Strafrahmens fÃ¼r Sexualverbrechen im Allgemeinen und an Kindern im Speziellen. Vor allem die Mindeststrafen, die bei derartigen Delikten aktuell bei zwei beziehungsweise einem Jahr liegen, mÃ¼ssten dringend angehoben werden, erklÃ¤rte er. Zudem sprach er sich gegen eine groÃŸe Betonung von ResozialisierungsmaÃŸnahmen aus: â€žSchluss mit der falschen Toleranz und dem Gerede von â€šTherapiebereitschaftâ€˜, wenn es um solche schweren Verbrecher gehtâ€œ, forderte er.

Konsequente Abschiebungen und Festung Ã–sterreich

Auch migrationspolitische MaÃŸnahmen wurden in diesem Zusammenhang thematisiert. StraffÃ¤llige AuslÃ¤nder, die unsere Gastfreundschaft mit FÃ¼ÃŸen treten und sich an unseren Kindern vergehen, hÃ¤tten ihr Aufenthaltsrecht verwirkt. Sie mÃ¼ssten nach VerbÃ¼ÃŸung der vollen Haftstrafe â€“ idealerweise in ihren HeimatlÃ¤ndern â€“ rigoros abgeschoben werden. “Ã–sterreich darf kein Paradies fÃ¼r Kriminelle werden, sondern muss eine sichere Heimat fÃ¼r unsere Kinder sein. DafÃ¼r brauche es endlich eine Festung Ã–sterreich und eine Regierung, die fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung da ist!â€œ, so Stefan