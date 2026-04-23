Schaden fÃ¼r Stiftungsrats-Duo kÃ¶nnte teuer werden – zahlt die Versicherung?

Abseits der turbulenten Sitzung um Chats und Skandale sowie die Wahl der Generalintendantin heute, Donnerstag, rÃ¼ckt der ORF-Stiftungsrat erneut in den Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Grund: FÃ¼r den Schaden, die die beiden Stiftungsrats-Chefs Heinz Lederer (SPÃ–) und Gregor SchÃ¼tze (Ã–VP) in der Causa â€žRoland WeiÃŸmannâ€œ mÃ¶glicherweise angerichtet haben, kÃ¶nnte eine Versicherung zur Kasse gebeten werden.Â

Sorgfaltswidrig gehandelt

Wie nÃ¤mlich der Kurier in seiner Freitag-Ausgabe berichtete, kÃ¶nnte im Schadenersatz-Fall die D&O-Versicherung (VermÃ¶gensschaden-Haftpflichtversicherung), die der ORF laut Kurier fÃ¼r die StiftungsrÃ¤te abgeschlossen hat, fÃ¼r Leder und SchÃ¼tze einspringen. Das sei fraglich, war sich der renommierte Wirtschaftsanwalt Univ. Prof. Michael Enzinger nicht ganz sicher.Â

GegenÃ¼ber der Zeitung zeigte sich Enzinger verwundert, dass zwei so erfahrene PR- und Kommunikationsberater wie Lederer und SchÃ¼tze in die breite Ã–ffentlichkeit gegangen wÃ¤ren, ohne den Sachverhalt zuvor ausreichend geklÃ¤rt zu haben. Das wÃ¤re sorgfaltswidrig gewesen. Denn schlieÃŸlich sei in einem von erstklassigen Juristen durchgefÃ¼hrten Compliance-Verfahren WeiÃŸmann kein Fehlverhalten attestiert worden. Der Vorwurf der sexuellen BelÃ¤stigung stellte sich als nicht zutreffend heraus.Â

Klage Ã¼ber vier Millionen Euro

Ex-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann kÃ¼ndigte daraufhin eine Klage in HÃ¶he von mehr als vier Millionen Euro an. Obsiegt er, bleibt die Frage, wer diese Summe bezahlen muss. Teuer wird es im Falle des Falles allemal, aber fÃ¼r wen? FÃ¼r Lederer und SchÃ¼tze, fÃ¼r die D&O-Versicherung oder fÃ¼r den ORF?

Transparenz fÃ¼r ORF Fremdwort

Unzensuriert fragte bei der Pressestelle des ORF nach, ob es so eine Versicherung fÃ¼r den Schadenersatz-Fall fÃ¼r alle StiftungsrÃ¤te gibt, welche Kosten dem ORF beziehungsweise dem GebÃ¼hrenzahler dadurch entstehen, welche konkreten Risiken mit einer solchen Versicherung abgedeckt sind, ob es in der Vergangenheit bereits SchadensfÃ¤lle gegeben hat, die diese Versicherung abgedeckt hat, und ob diese Versicherung ausschlieÃŸlich fÃ¼r StiftungsrÃ¤te oder auch fÃ¼r andere Gremien beziehungsweise FÃ¼hrungskrÃ¤fte im ORF gilt.Â

Unsere Anfrage haben wir am Freitag, 17. April, an den ORF geschickt und um Antwort im Laufe des Tages gebeten. Doch bis dato gab es keine Antwort vom KÃ¼niglberg, der Heimat des ORF. Damit hat der Ã¶ffentlich-rechtliche Rundfunk einmal mehr bewiesen, dass Transparenz fÃ¼r ihn ein Fremdwort ist.Â Am KÃ¼niglberg wird ja auch der sogenannte Ziegler-Bericht Ã¼ber die mutmaÃŸlichen Verfehlungen des ehemaligen NÃ–-Landesdirektors unter Verschluss gehalten – siehe unzensuriert-Bericht.

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung