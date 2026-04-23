Kerosin-Schock fÃ¼r Urlauber: Bereits gebuchte Pauschalreisen kÃ¶nnen teurer werden

Steigende Kerosinpreise kÃ¶nnen bereits gebuchte Pauschalreisen nachtrÃ¤glich verteuern. Reiseveranstalter dÃ¼rfen Mehrkosten unter bestimmten Bedingungen an die Kunden weitergeben. FÃ¼r viele Ã–sterreicher, die ihren Sommerurlaub lÃ¤ngst fix gebucht haben, kommt diese Nachricht wie ein Schlag ins Gesicht. Der Urlaub, auf den man monatelang gespart hat, wird plÃ¶tzlich teurer und das nicht durch eigene Schuld, sondern durch geopolitische Turbulenzen und eine Energiepolitik, die Europa verwundbar gemacht hat.

Nachforderungen durch Fluggesellschaften

Hintergrund ist die anhaltende Krise im Nahen Osten, insbesondere die Blockade der StraÃŸe von Hormus, die einen GroÃŸteil des Ã–ltransports behindert. Kerosinpreise haben sich in kurzer Zeit massiv verteuert, teilweise verdoppelt. Flugkosten machen bei Pauschalreisen einen erheblichen Anteil aus. Laut Berichten aus April 2026 warnen Experten wie die Arbeiterkammer und der Verein fÃ¼r Konsumenteninformation (VKI) vor mÃ¶glichen Nachforderungen, betonen aber auch die engen gesetzlichen Grenzen.

Enge Grenzen â€“ aber spÃ¼rbare Belastung

Nach dem Pauschalreisegesetz, das die EU-Richtlinie umsetzt, dÃ¼rfen Veranstalter Preise nur anpassen, wenn eine entsprechende Klausel im Vertrag steht. Diese muss transparent sein, PreiserhÃ¶hungen wie -senkungen gleichermaÃŸen berÃ¼cksichtigen und sich auf nachweisbare Kostensteigerungen bei Treibstoff, Steuern oder Wechselkursen beziehen. Die ErhÃ¶hung ist auf maximal acht Prozent des Gesamtreisepreises gedeckelt und muss spÃ¤testens 20 Tage vor Reiseantritt mitgeteilt werden. Liegt sie darÃ¼ber, kann der Kunde kostenlos vom Vertrag zurÃ¼cktreten und bekommt sein Geld zurÃ¼ck.

Politische Verantwortung

Jahrelang wurde in BrÃ¼ssel und Wien eine Energiewende vorangetrieben, die auf ImportabhÃ¤ngigkeit und mangelnde Diversifikation setzte. Nun, bei der ersten grÃ¶ÃŸeren StÃ¶rung im Golf, explodieren die Preise â€“ und der NormalbÃ¼rger, der einfach nur in den Urlaub fliegen will, soll die Zeche zahlen. Reiseveranstalter wie jene, die mit TUI, Dertour oder heimischen Anbietern zusammenarbeiten, stehen unter Druck. Sie geben an, dass sie die Kosten nicht vollstÃ¤ndig schlucken kÃ¶nnen, ohne Insolvenzrisiken einzugehen. Gleichzeitig warnen Branchenvertreter der Wirtschaftskammer vor Ã¼berzogenen Nachforderungen und raten zu frÃ¼hzeitigen Buchungen.