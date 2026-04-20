Landratswahl: AfD-Kandidat in aussichtsreicher Stichwahl

Bei der Wahl in der Uckermark (Brandenburg) am 19. April 2026 wurde die CDU-Landrätin Karina Dörk im Amt bestätigt. Sie setzte sich im ersten Wahlgang gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Felix Teichner durch. Dörk erhielt 60,0 Prozent und ihr Herausforderer erreichte 40,0 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,3 Prozent.

Weitere Wahl steht an

Im nordöstlich von Berlin gelegenen Landkreis Barnim schaffte es der AfD-Bewerber Matthäus Mikolaszek laut der Welt am Sonntagabend mit 30,0 Prozent in die Stichwahl gegen Landrat Daniel Kurth (SPD), auf den 40,9 Prozent entfielen.

Mit 20,1 Prozent chancenlos war Daniel Sauer, der von der CDU, den Freien Wählern und der FDP unterstützt wurde. Auf den Einzelbewerber Andreas Bergener entfielen 9,0 Prozent. In zwei Wochen gehen Mikolaszek und Kurth in die Stichwahl. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 47,7 Prozent. Eventuell könnten konservative Wähler von CDU, Freien Wählern und FDP dann ihr Kreuz bei Mikolaszek machen.

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