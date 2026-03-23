Landratswahl in Brandenburg geht denkbar knapp aus

Die AfD war kurz davor, erstmals in Brandenburg einen Landrat zu stellen. AfD-Politikerin Christine Beyer kam bei der Stichwahl im Landkreis Spree-NeiÃŸe auf 48,51 Prozent der Stimmen. CDU-Kontrahent Martin Heusler erhielt 51,49 Prozent. Die ganze AuszÃ¤hlung Ã¼ber lag Beyer Ã¼brigens deutlich vorn.

Erfolg trotz knapper Niederlage

Aber als am Schluss die Stimmen der BriefwÃ¤hler ausgezÃ¤hlt wurden, wendete sich das Blatt. An der Urne hat die AfD-Politikerin 54,13 Prozent erhalten, Heusler lediglich 45,87 Prozent. Doch bei den BriefwÃ¤hlern lag Heusler mit 70,6 Prozent so Ã¼beraus komfortabel vor Beyer mit 29,4 Prozent, dass es zum Sieg reichte. Letztlich fehlten ihr 1.469 Stimmen. Laut dem rbb waren rund 94.000 WÃ¤hler zur Wahl aufgerufen.

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Davon nahmen 49.653 an der Wahl teil, was einer Wahlbeteiligung von 52,72 Prozent entspricht. Brandenburgs AfD-Vorsitzender RenÃ© Springer wertete die knappe Niederlage als Erfolg: “Fast jeder zweite WÃ¤hler im Landkreis Spree-NeiÃŸe hat sich fÃ¼r uns entschieden â€“ das ist ein starkes Signal!”, erklÃ¤rte er auf X. Das Ergebnis zeige, dass die Zustimmung fÃ¼r die Partei von Wahl zu Wahl wachse: “Der RÃ¼ckhalt fÃ¼r die AfD wird grÃ¶ÃŸer â€“ auch hier in Brandenburg.” Seine Partei mÃ¶chte “politische Verantwortung in Brandenburg Ã¼bernehmen und die Interessen der BÃ¼rger konsequent vertreten”. AbschlieÃŸend verkÃ¼ndete er: “Wir machen weiter. FÃ¼r echte VerÃ¤nderung. FÃ¼r Brandenburg.”