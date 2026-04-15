In Berlin-NeukÃ¶lln steht das Geld offenbar Ã¼ber dem Wohl der Kinder. Denn um Kosten zu sparen, sollen SÃ¼chtige in einer Grundschule untergebracht werden.

Foto: Bild von Pexels auf Pixabay

Berlin

15. April 2026 / 08:46 Uhr

Um Kosten zu sparen: SÃ¼chtige sollen in Schule untergebracht werden

Im bunten, vielfÃ¤ltigen, links regierten Bezirk NeukÃ¶lln soll laut der Berliner Zeitung die Rixdorfer Grundschule geteilt werden. Der eine Teil ist dann fÃ¼r den Unterricht der Kinder gedacht und im anderen Teil sollen Suchtkranke untergebracht werden.

Angst um Sicherheit der Kinder

Man kann sich die Begeisterung der Eltern gewiss vorstellen. Sie fÃ¼rchten um Sicherheit, der Bezirk verweist auf leere KlassenrÃ¤ume. Mit anderen Worten: Weil in den KlassenrÃ¤umen nicht gearbeitet wird, sollen dort SÃ¼chtige leben. Mit diesem Argument kÃ¶nnte man die Leute auch im Bundestag oder in den RathÃ¤usern unterbringen; dort wÃ¤ren sie, glaubt man HansjÃ¶rg MÃ¼llers Buch “Scheindemokratie”, ohnehin in passender Gesellschaft. MÃ¼ller berichtet darin unter anderem Ã¼ber Drogen- und MedikamentenabhÃ¤ngigkeit im Bundestag.

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Aber natÃ¼rlich werden die SÃ¼chtigen nicht im Bundestag oder in den RathÃ¤usern untergebracht; ebensowenig wie die von den Altparteien ins Land gelockten Asylwerber. Es mutet schon sehr seltsam an, dass die Politiker ihre Klientel irgendwie nie in ihrer NÃ¤he haben wollen, sondern immer nur ganz nahe bei den BÃ¼rgern und in diesem Fall nahe an deren Kindern.

Geld steht Ã¼ber Kinderwohl

Laut der Berliner Morgenpost ist dieser Schritt angeblich notwendig, “um Kosten zu sparen”. Freilich kÃ¶nnte man auch Kosten sparen, indem die GehÃ¤lter der Politiker halbiert werden oder indem man wie in Argentinien Ã¼berflÃ¼ssige Ministerien abschafft. Aber BÃ¼rokratieabbau ist in der BRD offenbar nicht erwÃ¼nscht; am allerwenigsten in Berlin. Stattdessen werden lieber kleine Grundschulkinder in Gefahr gebracht.

AbschlieÃŸend sei noch angemerkt, dass eine Remigration aller SÃ¼chtigen ohne deutschen Pass in ihre jeweiligen HeimatlÃ¤nder ebenfalls eine Entlastung bedeuten und auch Kosten sparen wÃ¼rde.

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