BlÃ¼cherplatz soll umbenannt werden

Der linke, geschichtsfeindliche Umbenennungswahn in Berlin fordert bald ein neues Opfer. Diesmal trifft es den BlÃ¼cherplatz in Kreuzberg. Wie die Berliner Morgenpost und der WDR berichteten, soll der Platz bei der Amerika-Gedenkbibliothek in Zukunft Eva-Mamlok-Platz heiÃŸen.

Befreier von Napoleon

Die Altparteien feiern diese Umbenennung natÃ¼rlich. Ihnen ist Feldmarschall Gebhard Leberecht von BlÃ¼cher ein Dorn im Auge. BlÃ¼cher befreite seinerzeit Deutschland von der Herrschaft Napoleons. Unter Napoleons Herrschaft wurden BÃ¼rger wie der BuchhÃ¤ndler Johann Philipp Palm hingerichtet, weil sie es wagten, dessen Diktatur zu kritisieren.

Scheinbar kein Problem fÃ¼r die Linken, die sich daran stÃ¶ren, dass BlÃ¼cher ein Feldherr war, der Deutschland rettete. Das war frÃ¼her freilich noch anders. Die Linken damals in der DDR verehrten BlÃ¼cher und noch 2009 brachte der linke Verlag Eulenspiegel – Das Neue Berlin die Anekdotensammlung “Mein Weg nach Waterloo” Ã¼ber den Marschall VorwÃ¤rts – heraus. Aber das alles ist lange her und inzwischen scheint im linken Lager nur noch Hass auf die indigenen Deutschen und ihre Kultur zu herrschen.

Saubere Stadt? Offenbar unwichtig

HÃ¤tten die Linken wirklich Anstand, Moral, Ideale oder wÃ¤ren sie am Wohle der Menschen interessiert, wÃ¼rden sie anstatt den Platz umzubenennen, sich darum kÃ¼mmern, dass er und ganz Berlin sauber sind. Derzeit findet man immer wieder sowohl tote als auch lebende Ratten dort. Auch benutzte Spritzen sind keine Seltenheit. Dagegen sind die ebenfalls in Mengen vorhandenen leeren Bierflaschen fast schon harmlos.

Aber im Bezirksparlament feiern sich die rot-grÃ¼n-linken Parteien fÃ¼r die Umbenennung, anstatt die wirklichen Probleme von Bezirk und Stadt zu lÃ¶sen. Dabei hat man mit der Umbenennung niemandem einen Gefallen getan; auÃŸer dem eigenen Ego.