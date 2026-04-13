Kickl rechnet nach Ungarn-Wahl mit EU-Zentralisten und vermeintlichen Demokraten ab

In einer spektakulÃ¤ren Rede auf YouTube rechnete FPÃ–-Chef Herbert Kickl nach der Ungarn-Wahl mit den jubelnden EU-Zentralisten ab und erinnerte die vermeintlichen Demokraten in Ã–sterreich daran, dass sie schon viel lÃ¤nger als 16 Jahre die Macht in ihren HÃ¤nden halten. Auch dieses Regime wÃ¼rde demokratisch zu Ende gehen, sagte er.

Historischen Verdienste bleiben ungebrochen

Der oberste Auftrag fÃ¼r jeden Demokraten sei, das Machtwort des SouverÃ¤ns zur Kenntnis zu nehmen. Und genau das hÃ¤tte auch Wahlverlierer Viktor OrbÃ¡n getan, ganz entgegen der anderslautenden AnkÃ¼ndigungen seiner Kritiker und Gegner im Vorfeld der Wahl.

Eines sei aber klar: Trotz seiner Abwahl bleiben seine historischen Verdienste ungebrochen. Seine Erfolge in Sachen Grenzschutz, sein BemÃ¼hen um Frieden zwischen Russland und der Ukraine, sein mutiger Kampf gegen den EU-Zentralismus und den Regenbogenkult. All das bliebe.

Demokratie lebt vom Machtwechsel

Es sei nun einmal so, dass eine Demokratie vom politischen Machtwechsel lebt. All jenen, die die 16-jÃ¤hrige Regierungszeit OrbÃ¡ns jetzt mit einer dauernden Phase des Machtmissbrauchs gleichsetzen, richtete Kickl aus, ihren Blick einmal nach Ã–sterreich zu richten. Denn wie lange schon gebe es das System Ã–VP in der Bundesregierung, wie lange schon gebe es den rot-schwarzen Proporz in den Kammern und bei den Sozialpartnern, wie lange schon hielten Rot und Schwarz in manchen BundeslÃ¤ndern die Macht in ihren HÃ¤nden? â€žDeutlich lÃ¤nger als 16 Jahreâ€œ, erinnerte Kickl.Â

Ungarn wÃ¤hlten rechte Politik

Die selben Systemparteien, die sich also jetzt Ã¼ber die AblÃ¶se freuen, wÃ¼rden genau das Argument fÃ¼r ihre eigene Abwahl liefern. Er, Kickl, bezweifle aber, dass sie selbst so weit denken. Die WÃ¤hler aber wÃ¼rden das sehr wohl tun. Und die Ã–sterreicher wÃ¼rden auch wissen, dass durch die Abwahl von OrbÃ¡n in Ungarn keine linke Politik gewÃ¤hlt worden sei, sondern eine rechte.

Vielsagend in diesen Stunden sei der Jubel der EU-Zentralisten angesichts des Wahlergebnisses in Ungarn. Es sei daher zu befÃ¼rchten, dass die Irrsinns-Projekte in BrÃ¼ssel noch leichter gegen den Willen der BevÃ¶lkerung in den Mitgliedstaaten ausgerollt werden kÃ¶nnten.Â

Einmischung in innere VerhÃ¤ltnisse eines Landes

Die Vorgeschichte dieser Ungarn-Wahl habe im negativen Sinn spektakulÃ¤r bewiesen, wie sehr die EU-Kommission auch dazu bereit sei, durch Druck in die inneren VerhÃ¤ltnisse eines Landes einzumischen. Bei jedem echten Demokraten und Verteidiger der staatlichen Selbstbestimmung und SouverÃ¤nitÃ¤t mÃ¼ssten da alle Alarmglocken lÃ¤uten. â€žUnser patriotischer Schutzmechanismus muss daher jetzt noch stÃ¤rker aktiviert werdenâ€œ, ist Kickl Ã¼berzeugt. Der Widerstand gegen die wuchernden Machtbestrebungen BrÃ¼ssels sowie gegen das Abnickertum und die SteibÃ¼gelhalter-MentalitÃ¤t in den nationalen Regierungen wÃ¤re heute wichtiger denn je.

Auch dafÃ¼r brauche es in Ã–sterreich den so dringenden Systemwechsel. Kickl betonte, die Schutzinteressen der Ã¶sterreichischen BevÃ¶lkerung weiter hochhalten zu wollen und diese vor Fremdbestimmung zu schÃ¼tzen. Auch vor jener aus BrÃ¼ssel.Â

Regime der Entfremdung errichtet

All jene, die hierzulande den Regime-Wechsel in Ungarn bejubeln wÃ¼rden,Â dÃ¼rften eines nicht vergessen: Sie selber seien es, die als Systemparteien in Ã–sterreich ein Regime der Entfremdung vom WÃ¤hlerwillen, der AbhÃ¤ngigkeit von BrÃ¼ssel, der Huldigung eines zerstÃ¶rerischen Zeitgeistes, ein Regime des wirtschaftlichen Niedergangs, des Verlustes des Wohlstandes und der ZerstÃ¶rung unserer NeutralitÃ¤t errichtet hÃ¤tten. â€žAuch ihr Regime wird demokratisch zu Ende gehenâ€œ, sagte Kickl in seinem Video-Beitrag auf YouTube.Â

Die Ereignisse der vergangenen Nationalratswahl hÃ¤tten gezeigt, dass genau diejenigen, die jetzt als groÃŸe Demokraten Ã¼ber Ungarn jubeln, diese demokratische Reife im Umgang mit den WÃ¤hlern im eigenen Land bis zum heutigen Tag vÃ¶llig vermissen lieÃŸen.Â