Statt Steuern auf Treibstoffe zu senken, schickt Regierung die Armee

Seit Dienstag dieser Woche steht Irland infolge explodierender Treibstoffkosten im Zeichen heftiger BÃ¼rgerproteste die drohen, das Land lahm zu legen. Bauern, Lkw-Fahrer, Transportunternehmer, Taxifahrer, Bauunternehmer und weitere Berufsgruppen blockieren mit Konvois und Traktoren Hauptverkehrsadern, Stadtzentren und kritische Infrastruktur. Die Demonstranten fordern eine spÃ¼rbare Senkung der Treibstoffkosten und sind bereit, die Aktionen notfalls wochen- oder sogar monatelang fortzusetzen.
Regierung droht mit Armee
In einer ErklÃ¤rung am letzten Donnerstag sagte der irische Justizminister Jim Oâ€™Callaghan, dass die Blockade kritischer nationaler Infrastruktur nicht weiter zugelassen werde und die UnterstÃ¼tzung der VerteidigungskrÃ¤fte angefordert wurde.
Am vierten Protesttag am gestrigen Freitag drohte sich die Lage weiter zuzuspitzen: An bis zu 500 Tankstellen drohen die TreibstoffvorrÃ¤te zur Neige zu gehen, weil der Nachschub von den Protestierenden seit Tagen blockiert wird. Der Verband â€žFuels for Irelandâ€œ warnte bereits vor massiven EngpÃ¤ssen, die Armee stand, wie von der Regierung angekÃ¼ndigt, auf Abruf bereit, um Blockaden an Raffinerien und Depots aufzulÃ¶sen. Die irische PolizeibehÃ¶rde GardaÃ forderte die Demonstranten ultimativ auf, die Blockaden kritischer Infrastruktur sofort zu beenden und drohte mit rechtlichen Konsequenzen. Regierungschef MicheÃ¡l Martin bezeichnete die Proteste als â€žnicht akzeptabelâ€œ.
Keine Einigung mit ProtestfÃ¼hrern
Am Freitagnachmittag fand ein Treffen zwischen Regierungsministern und offiziellen Vertretern von Bauern-, Speditions- und UnternehmensverbÃ¤nden statt. Vier prominente ProtestfÃ¼hrer wurden nicht zugelassen, weil ihre Namen nicht auf der Liste standen. Die Verhandlungen endeten Ergebnislos und die Proteste sollen fortgesetzt werden. Die Regierung kÃ¼ndigte an, heute Samstag, die GesprÃ¤che zur Beilegung der Proteste wieder aufnehmen zu wollen.