Statt Steuern auf Treibstoffe zu senken, schickt Regierung die Armee

Seit Dienstag dieser Woche steht Irland infolge explodierender Treibstoffkosten im Zeichen heftiger BÃ¼rgerproteste die drohen, das Land lahm zu legen. Bauern, Lkw-Fahrer, Transportunternehmer, Taxifahrer, Bauunternehmer und weitere Berufsgruppen blockieren mit Konvois und Traktoren Hauptverkehrsadern, Stadtzentren und kritische Infrastruktur. Die Demonstranten fordern eine spÃ¼rbare Senkung der Treibstoffkosten und sind bereit, die Aktionen notfalls wochen- oder sogar monatelang fortzusetzen.

Regierung droht mit Armee

In einer ErklÃ¤rung am letzten Donnerstag sagte der irische Justizminister Jim Oâ€™Callaghan, dass die Blockade kritischer nationaler Infrastruktur nicht weiter zugelassen werde und die UnterstÃ¼tzung der VerteidigungskrÃ¤fte angefordert wurde.

Am vierten Protesttag am gestrigen Freitag drohte sich die Lage weiter zuzuspitzen: An bis zu 500 Tankstellen drohen die TreibstoffvorrÃ¤te zur Neige zu gehen, weil der Nachschub von den Protestierenden seit Tagen blockiert wird. Der Verband â€žFuels for Irelandâ€œ warnte bereits vor massiven EngpÃ¤ssen, die Armee stand, wie von der Regierung angekÃ¼ndigt, auf Abruf bereit, um Blockaden an Raffinerien und Depots aufzulÃ¶sen. Die irische PolizeibehÃ¶rde GardaÃ­ forderte die Demonstranten ultimativ auf, die Blockaden kritischer Infrastruktur sofort zu beenden und drohte mit rechtlichen Konsequenzen. Regierungschef MicheÃ¡l Martin bezeichnete die Proteste als â€žnicht akzeptabelâ€œ.

Keine Einigung mit ProtestfÃ¼hrern

Am Freitagnachmittag fand ein Treffen zwischen Regierungsministern und offiziellen Vertretern von Bauern-, Speditions- und UnternehmensverbÃ¤nden statt. Vier prominente ProtestfÃ¼hrer wurden nicht zugelassen, weil ihre Namen nicht auf der Liste standen. Die Verhandlungen endeten Ergebnislos und die Proteste sollen fortgesetzt werden. Die Regierung kÃ¼ndigte an, heute Samstag, die GesprÃ¤che zur Beilegung der Proteste wieder aufnehmen zu wollen.