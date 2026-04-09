AntiweiÃŸe Wohnpolitik in New York: Mamdani will Schwarze und Latinos bevorzugen

New Yorks linker, muslimischer BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani hat am 6. April 2026 seinen â€žPreliminary Citywide Racial Equity Planâ€œ vorgelegt â€“ den ersten stadtweiten Rahmen zur â€žRassengleichheitâ€œ in der Geschichte der Millionenmetropole. Seit seinem Amtsantritt am 1. Januar 2026 treibt der Demokrat die Umgestaltung voran: Wohnungsbau, Gesundheitssystem, Bildung und Infrastruktur sollen kÃ¼nftig nach rassischen Kriterien neu geordnet werden. Mamdani nennt das den Kampf gegen â€žsystemische rassische Ungleichheitâ€œ. Kritiker nennen es etwas anderes: die offene Umverteilung zu Lasten der WeiÃŸen.

Fragliche BegrÃ¼ndung

In seiner BegrÃ¼ndung verweist Mamdani, dass Schwarze und lateinamerikanische New Yorker seit Jahrzehnten aus der Stadt verdrÃ¤ngt worden seien und am meisten unter steigenden Lebenskosten gelitten hÃ¤tten. WÃ¶rtlich erklÃ¤rte er:

Wir kÃ¶nnen systemische, rassische Ungleichheit nicht bekÃ¤mpfen, ohne die Krise der Wohnraumerschwinglichkeit direkt anzugehen â€“ und wir kÃ¶nnen die Krise der Lebenshaltungskosten nicht lÃ¶sen, ohne systemische, rassische Ungleichheit abzubauen.

Rassenbefreiung als Vorwand

Bei allen neuen Wohnungsbauvorhaben soll deshalb ein â€žRahmen zur FÃ¶rderung der rassischen Gerechtigkeitâ€œ greifen, der eine â€žgerechte geografische Verteilung der Investitionenâ€œ sicherstellen soll. Auch das Gesundheits- und Bildungswesen sowie die Infrastruktur werden in den Plan einbezogen. Konkrete Umsetzungsdetails bleiben vage, doch die StoÃŸrichtung ist klar: Vermeintliche unterdrÃ¼ckte Rasse wird zum zentralen Subjekt der Stadtpolitik.

Republikaner sprechen von illegaler Diskriminierung

Die Reaktion aus dem konservativen Lager kam prompt und unmissverstÃ¤ndlich. Harmeet Dhillon, stellvertretende GeneralstaatsanwÃ¤ltin fÃ¼r BÃ¼rgerrechte im US-Justizministerium, schrieb auf X, das Vorhaben klinge â€žillegalâ€œ und kÃ¼ndigte eine PrÃ¼fung an. Der konservative Influencer Paul Szypula ging noch weiter und sprach von einer â€žunverhohlen rassischen Politik, bei der Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe belohnt oder bestraft werdenâ€œ. Beide sehen in dem Plan genau das, was linke Ideologen seit Jahren unter dem Label â€žAntirassismusâ€œ vorantreiben: die systematische Benachteiligung der weiÃŸen Mehrheit zugunsten bevorzugter Gruppen.

Critical Whiteness als ideologischer Treibstoff

Der New Yorker Plan steht nicht im luftleeren Raum. Er ist die praktische Umsetzung jener Ideologie, die unter dem Begriff â€žCritical Whitenessâ€œ seit Jahren in UniversitÃ¤ten, BehÃ¶rden und linken Think-Tanks gepredigt wird. WeiÃŸsein wird darin nicht als ethnische Kategorie, sondern als strukturelles Privileg behandelt, das es zu dekonstruieren gilt. Unter dem Deckmantel des Antirassismus, sollen historisch vermeintlich UnterdrÃ¼ckte bevorzugt werden. Mamdani macht daraus konkrete Politik: Wer weiÃŸ ist, steht kÃ¼nftig hinten an, wenn es um bezahlbaren Wohnraum, Gesundheitsressourcen oder Bildungschancen geht. Die offizielle BegrÃ¼ndung lautet immer Gleichheit. Das Ergebnis ist aber Ungleichheit zu Lasten der WeiÃŸen.