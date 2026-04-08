Die Grenzen Osteuropas wurden Ã¼ber Jahrhunderte mit Blut geschrieben. Auch der aktuelle russisch-ukrainische Krieg reiht sich in diese tragische Geschichte.

Machtpolitik von Neuzeit bis heute

Die neueste Eckartschrift zeigt, wie die tiefgreifenden territorialen und politischen UmbrÃ¼che von der FrÃ¼hen Neuzeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts die VÃ¶lker Osteuropas und die europÃ¤ische Geschichte bestimmen.

Sie macht sichtbar, wie sehr Machtpolitik, Dynastien und nationale Bewegungen die Landkarte der Region geprÃ¤gt haben.

Russland im Fokus

Ausgehend von der Expansionspolitik des russischen Zarenreichs und dem Aufstieg des polnisch-litauischen GroÃŸreichs im 16. Jahrhundert beschreibt die Eckartschrift Osteuropa als einen Raum konkurrierender Imperien. Die polnischen Teilungen des spÃ¤ten 18. Jahrhunderts markieren dabei einen entscheidenden Wendepunkt, an dem PreuÃŸen, das Zarenreich und die Habsburgermonarchie zu den dominanten Akteuren aufstiegen.

In der NationalitÃ¤tenpolitik dominierten das Prinzip der LoyalitÃ¤t gegenÃ¼ber der jeweiligen Herrscherdynastie und die Bereitschaft zur Assimilation als Grundlage fÃ¼r den sozialen Aufstieg. LoyalitÃ¤t wurde belohnt, nationaler Widerstand fÃ¼hrte zum Verlust von Autonomierechten.

Zerfall im 20. Jahrhundert

Mit dem 19. Jahrhundert verschob sich dieses Gleichgewicht grundlegend. Der Zerfall der alten Ordnung kulminierte 1917 im Sturz des Zaren und den revolutionÃ¤ren UmwÃ¤lzungen auf russischem Boden.

Der Historiker Peter Wassertheurer zeigt, wie der Erste Weltkrieg, die bolschewistische Oktoberrevolution und der blutige BÃ¼rgerkrieg das Zarenreich an den Rand des Zusammenbruchs brachten und eine Vielzahl neuer Nationalstaaten hervorbrachten. Der Frieden von Brest-Litowsk, der sowjetisch-polnische Krieg und der Frieden von Riga werden als SchlÃ¼sselereignisse analysiert, durch die neue Grenzen gezogen wurden. Lediglich Finnland und die baltischen Staaten konnten ihre SouverÃ¤nitÃ¤t bis zum Zweiten Weltkrieg behaupten.

Bruchlinien bis in die Gegenwart

Die Eckartschrift spannt Buch den Bogen Ã¼ber die Grenzverschiebungen von 1945 bis zum Umbruch von 1989/90 und dem Zerfall der Sowjetunion. Sie macht deutlich, dass die politischen Bruchlinien der Gegenwart ohne diese historische Tiefendimension nicht zu verstehen sind.

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Bestellen Sie daher die Eckartschrift 264 â€žZwischen Fremdherrschaft und Selbstbestimmung. Die blutige Entstehung der Nationalstaaten in Osteuropa und die Nachwehen bis heuteâ€œ (ISBN 978-3-903648-01-2, Preis â‚¬ 11,50, 112 Seiten) von Peter Wassertheurer hier, um bei Diskussionen Ã¼ber die Lage in Osteuropa fundiert zu argumentieren.