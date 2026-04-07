AnkÃ¼ndigung groÃŸ, Umsetzung null: Familiennachzug entpuppt sich als PR-Gag

Die Ã–VP-gefÃ¼hrte Bundesregierung posaunt seit Monaten den Stopp des Familiennachzugs als harten Kurs gegen unkontrollierte Zuwanderung. Innenminister Gerhard Karner spricht von einer â€žharten, aber gerechten und notwendigen MaÃŸnahmeâ€œ, die die Systeme entlaste und die Ã¶ffentliche Ordnung schÃ¼tze.

Was als Stopp verkauft wird, ist bloÃŸ eine Pause

Seit Juli 2025 gilt die Verordnung, die die Bearbeitungsfristen fÃ¼r EinreiseantrÃ¤ge von AngehÃ¶rigen anerkannter Asyl- und subsidiÃ¤r Schutzberechtigter hemmt. Im Dezember 2025 wurde sie um weitere sechs Monate bis Juli 2026 verlÃ¤ngert, maximal bis Ende September 2026 mÃ¶glich. Das Parlament hÃ¤lt in seiner Korrespondenz fest: Die AntrÃ¤ge werden nicht abgelehnt, sie werden nur nicht bearbeitet. Danach mÃ¼ssen sie alle auf einmal durchlaufen. Die Folge? Ein potenzieller Knall im Herbst. WÃ¤hrend Karner im November 2025 stolz verkÃ¼ndete, es habe nur eine einzige Einreise Ã¼ber den Familiennachzug gegeben, gegenÃ¼ber 1.146 im November 2023, stapeln sich im Hintergrund die Akten.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache

Offizielle BMI-Statistiken bestÃ¤tigen den RÃ¼ckgang tatsÃ¤chlicher Einreisen. Im Januar und Februar 2026 kamen gerade einmal 21 Personen Ã¼ber den Familiennachzug (allesamt HÃ¤rtefÃ¤lle), ein Jahr zuvor waren es noch 294. Die Regierung jubelt: Systeme entlastet, AsylantrÃ¤ge auf Tiefststand. Doch genau diese Erfolgsmeldung enttarnt den Trick. Der Stopp verbietet keine neuen AntrÃ¤ge und schafft keinen dauerhaften Riegel. Er schiebt das Problem lediglich vor sich her. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz nennt das treffend â€žreines Blendwerkâ€œ und warnt vor dem gesetzlich vorgesehenen RÃ¼ckstau, der 2026 eine neue Einwanderungswelle auslÃ¶sen werde. Selbst Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk spricht von einem â€žTrickâ€œ.

RealitÃ¤t gegen AnkÃ¼ndigung

Die BÃ¼rger hÃ¶ren seit Jahren von sicheren Grenzen, konsequenten Abschiebungen und einer Politik, die endlich die Interessen Ã–sterreichs voranstellt. “Stattdessen erleben sie eine Regierung, die groÃŸe TÃ¶ne spuckt und dann auf Zeit spielt. Die 1.758 offenen AntrÃ¤ge sind kein Zufall, sondern das logische Ergebnis einer Politik, die den Konflikt mit der RealitÃ¤t scheut”, betonte Schnedlitz.