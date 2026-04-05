â€žMaÃŸnahmenbÃ¼ndelâ€œ vorbereitet: Kommen jetzt Tempo-Limits?

Dank des Sprit-Chaos werden jetzt auch Tempolimits nicht mehr ausgeschlossen â€“ in einer so volatilen Lage wÃ¤re das nicht ehrlich, lieÃŸ das Ã–VP-gefÃ¼hrte Wirtschaftsministerium gegenÃ¼ber der APA mitteilen. Entscheidend wÃ¤re bei einer VerschÃ¤rfung nicht ein einzelner Hebel, sondern ein MaÃŸnahmenbÃ¼ndel.

Wiederholt sich das â€žCorona-Drehbuchâ€œ?

FPÃ–-Verkehrssprecher Christian Hafenecker warnte deshalb vor EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung: Zuerst schicke die Regierung Experten voraus, um fÃ¼r freiwillige Geschwindigkeitsreduktionen oder den Autoverzicht zu werben, dann erteile sie selbst freiwillige Einspartipps und dementiere gleichzeitig verpflichtende MaÃŸnahmen, wÃ¤hrend sie genau diese offenbar bereits im Hinterzimmer vorbereite. â€žDieses â€šDrehbuchâ€˜ kennen die Ã–sterreicher bereits aus der unseligen Coronazeit!â€œ, mahnte Hafenecker.

Wie berichtet, war Ã–VP-StaatssekretÃ¤rin Elisabeth Zehetner mit fragwÃ¼rdigen RatschlÃ¤gen vorgeprescht: Sie hatte unter anderem dazu geraten, auf der Autobahn nur noch 100 statt 130 Stundenkilometer zu fahren.

Regierung wÃ¤lzt Versagen auf BÃ¼rger ab

Hafenecker erinnerte daran, dass die Menschen bereits jetzt massiv unter den hohen Spritpreisen leiden, wÃ¤hrend von der Regierung keine Hilfe kommt. Jetzt dÃ¼rfe die Verlierer-Ampel ihr â€žVersagen und ihren Unwillen, fÃ¼r echte Entlastung bei den Treibstoffpreisen zu sorgen, samt ihrer fehlgeleiteten Energiepolitikâ€œ nicht auf die BevÃ¶lkerung abwÃ¤lzen:

Wenn Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger dieses Leid der Ã–sterreicher auch noch in Ã¶komarxistischer Manier fÃ¼r einen Angriff auf ihre individuelle MobilitÃ¤t ausnutzen, liefern sie den letzten Beweis fÃ¼r das, was sie tatsÃ¤chlich sind â€“ nÃ¤mlich eine Regierung gegen das eigene Volk!

Ampel kennt BedÃ¼rfnisse der BevÃ¶lkerung nicht

Weil das Auto gerade im lÃ¤ndlichen Raum unverzichtbar sei, hÃ¤tte jede EinschrÃ¤nkung schwerste Folgen: