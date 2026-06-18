Lueger 3,5 Grad-Kippung fertig: Doch Wiens rote Antisemiten bleiben weiterhin unangetastet

Mitten in Wien steht Karl Lueger wieder. Die Statue am Dr.-Karl-Lueger-Platz beim Stubenring wurde nach der Restaurierung um 3,5 Grad geneigt. Die SPÃ–-gefÃ¼hrte Stadtregierung nennt das eine kÃ¼nstlerische Kontextualisierung und ein Mahnmal gegen Antisemitismus. JÃ¼dische HochschÃ¼ler protestierten bei der Wiederaufstellung mit einem Pfeifkonzert und nannten das Vorgehen feige. FÃ¼r sie ging die Neigung des ehemaligen BÃ¼rgermeisters nicht weit genug. Die BauzÃ¤une sind seit Mitte Juni nun entfernt, das Denkmal ist wieder zugÃ¤nglich. Kosten: 776.000 Euro.

Lueger und sein Wirken

Karl Lueger, der von 1897 bis zu seinem Tod 1910 als BÃ¼rgermeister von Wien amtierte und die Christlichsoziale Partei grÃ¼ndete, war als Antisemit bekannt und trieb den politischen Antisemitismus in Ã–sterreich voran. In seiner Amtszeit modernisierte er Wien jedoch nachhaltig zu einer funktionsfÃ¤higen GroÃŸstadt: Die zweite Wiener Hochquellenwasserleitung wurde fertiggestellt, Gas- und ElektrizitÃ¤tsversorgung sowie die StraÃŸenbahn kommunalisiert, die Zentralsparkasse der Gemeinde Wien gegrÃ¼ndet, das Versorgungsheim Lainz und das Psychiatrische Krankenhaus am Steinhof errichtet.

Lueger baute ein effizientes kommunales Verwaltungssystem auf, das auf gezielter Patronage und starker BÃ¼rgermeisterautoritÃ¤t beruhte, finanzierte GroÃŸprojekte Ã¼ber Anleihen und bereitete die Stadt auf das Wachstum zur Millionenmetropole vor. Grundlagen, von denen Wien bis heute in Versorgung, Infrastruktur und kommunaler Selbstverwaltung zehrt.

Linke Antisemiten, andere MaÃŸstÃ¤be

Der Kontrast zu anderen in Wien geehrten Figuren fÃ¤llt scharf aus. WÃ¤hrend bei Lueger die kÃ¼nstlerische Intervention erfolgt, bleiben problematische Erbschaften aus dem linken Spektrum weitgehend unberÃ¼hrt.

Im Karl-Marx-Hof in DÃ¶bling thront der Name des GrÃ¼nders der kommunistischen Theorie weiter unangefochten. Karl Marx, der zwar selbst jÃ¼discher Herkunft war, hatte in â€žZur Judenfrageâ€œ Juden als VerkÃ¶rperung von Schacher und Geld dargestellt und die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum gefordert. GegenÃ¼ber dem Sozialisten Ferdinand Lasalle benutze er die Bezeichnung â€žJÃ¼discher Nigga” . Petitionen zur Umbenennung des berÃ¼hmten Gemeindebaus blieben erfolglos. Keine Neigung, keine Kontextualisierung.

Karl Renner, MitbegrÃ¼nder der Republik und langjÃ¤hriger SPÃ–-Politiker, wird bis heute als GrÃ¼ndervater geehrt. 1920 sprach er in einer Rede von â€žjÃ¼dischen SchleichhÃ¤ndlernâ€œ, die Getreide zu Ãœberpreisen aufkauften. Der Historiker Franz Schausberger hat diese Ã„uÃŸerungen als antisemitische UntertÃ¶ne kritisiert. Renners Erbe bleibt im Mainstream ungebrochen.

Bruno Kreisky, der einflussreichste SPÃ–-Bundeskanzler der Zweiten Republik, ist in Wien mehrfach prominent geehrt: mit Bruno-Kreisky-Gasse, Bruno-Kreisky-Platz, Bruno-Kreisky-Hof und einer GedenkstÃ¤tte. 1975 Ã¤uÃŸerte er, der ebenso selbst Jude war, in einem Interview mit dem israelischen Journalisten Zeev Barth den Satz â€žWenn die Juden ein Volk sind, so ist es ein mieses Volk.â€œ Trotz dieser Aussage und der damit verbundenen heftigen Kontroversen erfolgte an seinen EhrenstÃ¤tten keine vergleichbare Intervention. Sie stehen unangetastet.