Verwirrung um â€žRechtsbelehrungâ€œ: Klosterneuburger Stadtamt schikaniert Sonnwendfeier-Veranstalter

Auch heuer findet die Sonnwendfeier der â€žÃ–sterreichischen Landsmannschaftâ€œ (Ã–LM) auf der WindischhÃ¼ttenwiese bei Klosterneuburg (Bezirk Tulln) statt. Doch diesmal irritiert das Verhalten des Stadtamts â€“ der Veranstalter fÃ¼hlt sich schikaniert.

Keine Gefahr durch Trockenheit

FÃ¼r die Feier am kommenden Sonntag werden wieder viele GÃ¤ste aus der Umgebung erwartet. Sicherheitsbedenken gibt es nach Angaben der Ã–LM nicht, denn nach den RegenfÃ¤llen ist die Trockenheit gering. Das Feuer sollte daher ganz normal entzÃ¼ndet werden kÃ¶nnen, wie eine Fachbegutachtung ergab.

Stadtamt erteilte â€žRechtsbelehrungâ€œ

Trotzdem meldete sich das zustÃ¤ndige Stadtamt zu Wort und erteilte eine â€žRechtsbelehrungâ€œ, in der die gesetzliche Lage, die ohnehin bereits gilt, noch einmal erklÃ¤rt wurde. Vereinsobmann Erich Danneberg zeigte sich irritiert: Offenbar wolle das Amt die Feier schikanieren und bei GrundeigentÃ¼mer und Freiwilliger Feuerwehr hintertreiben, vermutete er.

â€žWir lassen uns das nicht gefallenâ€œ, meinte Danneberg. Rechtliche Schritte seien bereits ergriffen worden.

Ã–VP-BÃ¼rgermeister schweigt, Stadt lenkt ein

Ã–VP-BÃ¼rgermeister Christoph Kaufmann sollte eigentlich dazu Stellung nehmen â€“ doch aus dem Klosterneuburger Rathaus kam keine Antwort. Im letzten Moment musste die Stadtgemeinde dann doch einlenken: Die Sonnwendfeier kÃ¶nne wie immer stattfinden, so die Ã–LM.

Mit der IdentitÃ¤ren-Aktivistin Reinhild BoÃŸdorf wird auch eine prominente Rednerin anwesend sein.