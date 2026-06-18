Die Stadtgemeinde Klosterneuburg schien mit der traditionellen Sonnwendfeier wenig Freude zu haben, gab am Ende jedoch nach (Bild: Die GemeinderÃ¤te Susanne Eistert und Angelika Hohensinner-Wallishauser bei der Sonnwendfeier 2025).

Foto: z.V.g.

NiederÃ¶sterreich

18. Juni 2026 / 15:19 Uhr

Verwirrung um â€žRechtsbelehrungâ€œ: Klosterneuburger Stadtamt schikaniert Sonnwendfeier-Veranstalter

Auch heuer findet die Sonnwendfeier der â€žÃ–sterreichischen Landsmannschaftâ€œ (Ã–LM) auf der WindischhÃ¼ttenwiese bei Klosterneuburg (Bezirk Tulln) statt. Doch diesmal irritiert das Verhalten des Stadtamts â€“ der Veranstalter fÃ¼hlt sich schikaniert.

Keine Gefahr durch Trockenheit

FÃ¼r die Feier am kommenden Sonntag werden wieder viele GÃ¤ste aus der Umgebung erwartet. Sicherheitsbedenken gibt es nach Angaben der Ã–LM nicht, denn nach den RegenfÃ¤llen ist die Trockenheit gering. Das Feuer sollte daher ganz normal entzÃ¼ndet werden kÃ¶nnen, wie eine Fachbegutachtung ergab.


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Stadtamt erteilte â€žRechtsbelehrungâ€œ

Trotzdem meldete sich das zustÃ¤ndige Stadtamt zu Wort und erteilte eine â€žRechtsbelehrungâ€œ, in der die gesetzliche Lage, die ohnehin bereits gilt, noch einmal erklÃ¤rt wurde. Vereinsobmann Erich Danneberg zeigte sich irritiert: Offenbar wolle das Amt die Feier schikanieren und bei GrundeigentÃ¼mer und Freiwilliger Feuerwehr hintertreiben, vermutete er.

â€žWir lassen uns das nicht gefallenâ€œ, meinte Danneberg. Rechtliche Schritte seien bereits ergriffen worden.

Ã–VP-BÃ¼rgermeister schweigt, Stadt lenkt ein

Ã–VP-BÃ¼rgermeister Christoph Kaufmann sollte eigentlich dazu Stellung nehmen â€“ doch aus dem Klosterneuburger Rathaus kam keine Antwort. Im letzten Moment musste die Stadtgemeinde dann doch einlenken: Die Sonnwendfeier kÃ¶nne wie immer stattfinden, so die Ã–LM.

Mit der IdentitÃ¤ren-Aktivistin Reinhild BoÃŸdorf wird auch eine prominente Rednerin anwesend sein.

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