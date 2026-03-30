Wie einst Gewessler: Hanke-Ministerium gibt zehn skurrile Tipps zum Spritsparen

Deckel drauf beim Kochen, die Raumtemperatur um ein bis zwei Grad senken! Diese Tipps kamen 2022 von der damaligen grÃ¼nen Umweltministerin Leonore Gewessler, um Energiekosten zu sparen. Nicht weniger skurril sind nun die zehn Tipps, das aus dem Verkehrsministerium von Peter Hanke (SPÃ–) kommen, um beim Spritpreis zu sparen.Â

So Ã¼berraschend wie Regen im April

Die â€žrevolutionÃ¤renâ€œ VorschlÃ¤ge aus dem SPÃ–-Ressort sind nÃ¤mlich ungefÃ¤hr so Ã¼berraschend wie Regen im April. Zu den â€žzehn Gebotenâ€œ des Spritsparens meldet sich Hanke auf der Ministeriums-Webseite mit motivierenden Worten an die Ã–sterreicher:Â

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Die empfohlenen MaÃŸnahmen kosten nichts, sind sofort umsetzbar und kÃ¶nnen den eigenen Treibstoffbedarf massiv reduzieren. Wer bewusst fÃ¤hrt, spart bares Geld und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur EnergieunabhÃ¤ngigkeit Ã–sterreichs.

Motor bei Stillstand abschalten

Geraten wird, unnÃ¶tiges Beschleunigen und abruptes Bremsen zu vermeiden, den Schwung des Fahrzeuges zu nutzen und es – vor allem bergab – â€žrollen zu lassenâ€œ, den Motor bei Stillstand abzuschalten, oder nach dem Start gleich loszufahren. Mit diesen â€žinnovativenâ€œ Erkenntnissen – etwa auch, Kurzstrecken zu FuÃŸ zurÃ¼ckzulegen – entdeckt das SPÃ–-Ministerium das Offensichtliche neu.

Gewicht im Auto verhindern

Familien, die sich auf den Weg in die Osterferien machen, Kinder, Hund und GepÃ¤ck ins Auto bringen mÃ¼ssen, werden sich Ã¼ber folgenden Tipp des Verkehrsministers besonders freuen: â€žHohes Gewicht wirkt sich vor allem beim Beschleunigen und Bremsen aus. Der Luftwiderstand erhÃ¶ht sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Das heiÃŸt, bei doppelter Geschwindigkeit ist der Luftwiderstand viermal so hochâ€œ.

Im ersten Gang nur kurz beschleunigen

Und wer schon lÃ¤ngere Zeit die Fahrschule hinter sich gebracht hat, wird sich freuen, davon zu hÃ¶ren, dass man als Autofahrer im ersten Gang nur kurz beschleunigen, dann aber rasch hochschalten solle. Ab etwa 50 bis 70 km/h kÃ¶nne meist bereits der hÃ¶chste Gang genutzt werden. â€žAutomatikgetriebe unterstÃ¼tzen dabei optimalâ€œ, heiÃŸt es auf der Webseite des Ministeriums.

Kein Vertrauen in Spritpreisbremse?

Dass Hanke nun zu diesen skurrilen Spartipps gegriffen hat, kÃ¶nnte ein Indiz dafÃ¼r sein, dass er der beschlossenen Spritpreisbremse der Verlierer-Ampel keine groÃŸe Ersparnis fÃ¼r die Autofahrer zutraut. Und da befindet sich der Verkehrsminister wohl in guter Gesellschaft mit den meisten Ã–sterreichern.