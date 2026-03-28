Kickl punktet bei BerufstÃ¤tigen und Familien: FPÃ–-WÃ¤hler so treu wie nie

Die FPÃ– hat in der jÃ¼ngsten Umfrage einen historischen Wert von 35 Prozent erreicht und liegt damit klar vor der Konkurrenz. Die Ampel-Parteien kommen gemeinsam nur auf 49 Prozent. Dabei sind die Blau-WÃ¤hler besonders loyal und kommen aus der Mitte der Gesellschaft.

ErwerbstÃ¤tige und Familien wÃ¤hlen freiheitlich

Die Daten aus der Heute-Erhebung zeigen: Mehr als die HÃ¤lfte der Befragten sieht Ã–sterreich auf dem falschen Weg, besonders ErwerbstÃ¤tige mit 65 Prozent Pessimismus. Gerade bei denen punkten die Freiheitlichen unter ihrem Obmann Herbert Kickl aber: Vor allem ErwerbstÃ¤tige zwischen 30 und 59 Jahren sowie Familien mit Kindern wÃ¤hlen hÃ¤ufig FPÃ–. Beeindruckend: 84 Prozent der FPÃ–-WÃ¤hler von 2024 bleiben loyal, fÃ¼r 59 Prozent kommt keine andere Partei infrage. Demoskop Peter Hajek erklÃ¤rte dies mit einem Mix aus Protest und StabilitÃ¤tswunsch inmitten systemischer Unzufriedenheit.

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Pensionisten wÃ¤hlen Ã–VP, Babler-SPÃ– verliert AnhÃ¤nger

Die Ã–VP unter Kanzler Christian Stocker hÃ¤lt 61 Prozent ihrer KernwÃ¤hler, die sich hauptsÃ¤chlich aus Pensionisten ab 60 Jahren rekrutieren. SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler kÃ¤mpft hingegen mit schwacher Bindung: Nur 60 Prozent bleiben treu, viele wandern zu Neos oder GrÃ¼nen ab.â€‹

Kickl schlÃ¤gt Babler in Wien und Stocker im Bund

Im SÃ¼den Ã–sterreichs dominiert die FPÃ– klar, wÃ¤hrend der Westen Ã–VP-stark bleibt. Im eigentlich roten Wien entbrennt ein Zweikampf: Kickl mit 20 Prozent vor Babler mit 18 Prozent.â€‹ Auch in der fiktiven Direktwahl zum Kanzler setzt sich Kickl mit 35 Prozent durch, vor Stocker (26 Prozent) und Babler (15 Prozent). AuffÃ¤llig: Stocker liegt Ã¼ber dem Ã–VP-Wert, Babler darunter â€“ ein Hinweis auf die massiven FÃ¼hrungsprobleme bei der SPÃ–.â€‹