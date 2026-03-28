â€žFaule Kompromisseâ€œ: Verlierer-Ampel schlittert sehenden Auges in nÃ¤chsten â€žMurksâ€œ

â€žDiese Regierung kann es nicht!â€œ Dieser hÃ¤ufige Satz der Opposition bekommt besondere Bedeutung, seit sich gestern, Freitag, die Verlierer-Ampel auf ein Social-Media-Verbot bis zu einem Alterslimit von 14 Jahren und die Streichung von zwei Latein-Unterrichtsstunden geeinigt hat.

Details ungeklÃ¤rt

Viel mehr, als dass es dieses Verbot ab dem 1. JÃ¤nner 2027 geben soll, wissen nicht einmal die zustÃ¤ndigen Minister. Technische Umsetzung, wie wird geprÃ¼ft, welche Plattformen sind betroffen – alles ungeklÃ¤rt. â€žAm ehesten wurde es ein fauler Kompromissâ€œ, sagte zu diesem Ergebnis der Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann, der sich zuletzt sichtlich bemÃ¼hte, der schwarz-rot-pinken Regierung irgend etwas Positives abzugewinnen.Â

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Angst vor kritischer Generation

FÃ¼r die Freiheitlichen ist dieses Social-Media-Verbot ohnehin ein â€žRammbock gegen die Meinungs- und Informationsfreiheitâ€œ, wie es FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker ausgedrÃ¼ckt hat. Der Jugendschutz sei nur ein vorgeschobenes Argument. Die Regierung habe panische Angst vor einer jungen, kritischen Generation. Selbst die Kinder- und JugendanwÃ¤lte der neun BundeslÃ¤nder hatten sich bereits vergangene Woche sehr kritisch gegenÃ¼ber der Altersgrenze gezeigt.Â

Streichung von zwei Lateinstunden

Mit diesem Social-Media-Verbot wurde am Freitag auch eine Lehrplan-Reform beschlossen, die es Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr ermÃ¶glicht, per Schuljahr 2027/28 zwei statt der ursprÃ¼nglich von ihm geforderten vier Latein-Unterrichtsstunden zu streichen. In den dann freien Stunden sollen die Oberstufen-SchÃ¼ler in den FÃ¤chern â€žInformatik und KIâ€œ und â€žMedien und Demokratieâ€œ geschult werden.Â

Kulturpolitischer Anschlag

FÃ¼r FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl ist das nichts anderes, als ein kulturpolitischer Anschlag. In einer Aussendung sagte er, dass Latein nicht nur die Grundlage auch fÃ¼r Fremdsprachen und ein unverzichtbares Fundament fÃ¼r viele Studienrichtungen wie Medizin oder Jus sei, sondern auch das logische und analytische Denken wie kaum ein anderes Fach schule. Diese Kompetenzen wÃ¼rden nun dem links-liberalen Zeitgeist geopfert.Â