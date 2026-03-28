Eklat um Wolfs-Aussagen: LandesjÃ¤germeister lÃ¶st Ã¼berfÃ¤llige Debatte aus

Die Aussagen von Salzburgs LandesjÃ¤germeister Max Mayr-Melnhof zum Umgang mit WÃ¶lfen sorgen fÃ¼r heftige Diskussionen und eine Grundsatzdebatte.

Auftrag aus der Verfassung

AuslÃ¶ser ist ein Auftritt beim GrundeigentÃ¼mertag im Vorarlberger GroÃŸen Walsertal, bei dem der 56-JÃ¤hrige seine Haltung zum Raubtier darlegte.

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Im Zentrum der Kritik stehen mehrere Aussagen, die inzwischen auch Ã¼ber ein verÃ¶ffentlichtes Video Ã¶ffentlich zugÃ¤nglich sind. So erklÃ¤rte Mayr-Melnhof, dass er einen Wolf â€žwenn er meine Schafe auch nur dumm anschautâ€œ, umzulegen.

Zwei Welten prallen aufeinander

Die anwesenden JÃ¤ger und GrundeigentÃ¼mer waren nicht nur amÃ¼siert, sondern klatschten auch inhaltlich Beifall. Mayr-Melnhof bezog sich auf die Verfassung, die das Recht festhÃ¤lt, Leib, Leben und VermÃ¶gen zu schÃ¼tzen. Das gelte insbesondere auch gegenÃ¼ber Beutegreifern.

AuÃŸerhalb der Veranstaltung formierte sich umgehend die EmpÃ¶rungsindustrie. Naturschutzorganisationen, die Wissenschaft und politische Vertreter stellten sich auf die Seite des Wolfes.

Entlarvung der NGOs

Diesen Organisationen warf der LandesjÃ¤germeister Doppelmoral vor. So seien auch GÃ¤mse geschÃ¼tzte Tiere, allerdings haben sie keine Lobby.

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) verfolgten ein GeschÃ¤ftsmodell. Der Wolf gehÃ¶re dem WWF, das ist dessen GeschÃ¤ftsmodell, â€ždie sitzen da drauf. Kauft um 50 Euro seinen Stoffwolf, spendet es dahin und ihr holt euch die Wildnis wieder ins Wohnzimmer und die Leute in den StÃ¤dten fallen ja darauf hinein. Und dem Naturschutzbund gehÃ¶ren die Otter, die teilen sich das auf.â€œ Und weiter:

Und im Grunde hat niemand etwas davon, auÃŸer die, die wirklich gut davon leben.

Scharfe Kritik von Gutmenschen

WWF und Naturschutzbund widersprachen den Aussagen Mayr-Melnhofs entschieden. Sie wiesen den Vorwurf zurÃ¼ck, der Wolf sei Teil eines â€žGeschÃ¤ftsmodellsâ€œ, und betonten ihre gemeinnÃ¼tzige, wissenschaftlich fundierte Arbeit. Die Darstellung, man wÃ¼rde mit emotionalen Kampagnen Geld verdienen, sei nicht haltbar.

In der Kritik am LandesjÃ¤germeister zeigen sich die zwei Welten, die aufeinanderprallen. So erklÃ¤rt der Verhaltensforscher Kurt Kotrschal das AbschieÃŸen eines Wolfes zu einem â€žVerbrechenâ€œ. Ein LandesjÃ¤germeister mÃ¼sse sich der rechtlichen Lage bewusst sein und dÃ¼rfe nicht den Eindruck erwecken, das Gesetz stehe zur Disposition. WÃ¶lfe seien auch nach Anpassungen des Schutzstatus weiterhin geschÃ¼tzte Tiere, deren TÃ¶tung strengen Regeln unterliege.

GrÃ¼ne und blaue Position

Die GrÃ¼nen kritisierten, dass sich der LandesjÃ¤germeister mit seinen Aussagen Ã¼ber den Rechtsstaat stelle. Unterschiedliche Meinungen zum Wolfsmanagement seien legitim, die Einhaltung der Gesetze jedoch unverzichtbar. Noch weiter ging der Wiener Tierschutzverein â€žTierschutz Austriaâ€œ, der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattete. In den Aussagen ortete man eine mÃ¶gliche Aufforderung zu strafbaren Handlungen.

Gleichzeitig erhielt Mayr-Melnhof indirekt UnterstÃ¼tzung von der FPÃ–, die seit lÃ¤ngerem eine Lockerung des Schutzstatus und ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen WÃ¶lfe fordert.

Verteidigung: â€žIch stehe seit Jahren dazuâ€œ

Mayr-Melnhof selbst zeigte sich von der Aufregung unbeeindruckt. Er betonte, dass er seit Jahren dieselbe Position vertrete und diese auch weiterhin vertreten werde. Seine Aussagen seien kein Aufruf zum Gesetzesbruch gewesen, sondern Ausdruck seiner Sicht als GrundeigentÃ¼mer und Almbauer.

GegenÃ¼ber Medien prÃ¤zisierte er seine Haltung: ProblemwÃ¶lfe mÃ¼ssten konsequent entnommen werden. â€žIch habe nichts gegen WÃ¶lfe, aber nur, wenn er keine Probleme macht. Wenn er Schafe reiÃŸt, gehÃ¶rt er erschossenâ€œ, so seine Position. Zudem fordert er strengere Regeln im Wolfsmanagement.