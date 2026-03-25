Die GrÃ¼nen liefern der Bundesregierung die Zwei-Drittel-Mehrheit fÃ¼r die Spritpreisbremse und lassen den FPÃ–-Plan mit 44 Cent Entlastung auflaufen.

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Inflation

25. MÃ¤rz 2026 / 14:26 Uhr

Spritpreisbremse: LieÃŸen sich die GrÃ¼nen von der Verlierer-Ampel kaufen?

Im Nationalrat haben die GrÃ¼nen unter Leonore Gewessler der Dreierkoalition aus Ã–VP, SPÃ– und NEOS die rettende Zwei-Drittel-Mehrheit geliefert. Mit minimalen Ã„nderungen am Gesetzestext stimmt die Partei dem sogenannten Krisenmechanismus der Regierung zu. Was als groÃŸe Entlastung angekÃ¼ndigt wurde, entpuppt sich laut FPÃ– als klassischer Murks: kompliziert, bedingt und alles andere als spÃ¼rbar.

“BeitragstÃ¤ter fÃ¼r unterlassene Hilfeleistung”

An dem Pakt zwischen Bundesregierung und den GrÃ¼nen gibt es harsche Kritik. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Nationalratsabgeordneter Michael Schnedlitz lassen kein gutes Haar an dem Deal und stellt in einer Presseaussendung fest:

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Die GrÃ¼nen machen der Verlierer-Ampel nun also den BeitragstÃ¤ter bei ihrer unterlassenen Hilfeleistung gegenÃ¼ber der BevÃ¶lkerung angesichts des Spritpreiswahnsinns. (…) FÃ¼r den gelernten Ã–sterreicher bleibt die Frage: Was war der Preis dafÃ¼r, dass sich die Ã–komarxisten von der Regierung wieder einmal kaufen haben lassen?

Freiheitlicher Gegenvorschlag

Die FPÃ– verweist darauf, dass seit Tagen ein fertiges, sofort wirksames Gegenmodell vorliegt. FPÃ–-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat den freiheitlichen Spritpreis-Entlastungsplan in seiner jÃ¼ngsten Nationalratsrede prÃ¤sentiert, der ebenfalls zur Abstimmung stand. Dieses beinhaltet eine ersatzlose Streichung der CO2-Steuer sowie die Halbierung der MineralÃ¶lsteuer. Laut Berechnungen der FPÃ– wÃ¼rde das eine sofortige Senkung um 44 Cent beim Liter Benzin und 40 Cent beim Liter Diesel bringen.

Die Finanzierung ist nach Angaben der FPÃ– ebenfalls lÃ¼ckenlos mÃ¶glich. Statt die 2,4 Milliarden Euro Ã¶sterreichischer Haftung fÃ¼r das EU-Darlehen an die Ukraine zu verbrennen, soll das Geld endlich bei den eigenen BÃ¼rgern ankommen. Die restliche Milliarde kÃ¤me aus dem Streichen ideologischer Klima- und TransformationsfÃ¶rderungen sowie Effekten aus Tanktourismus und Konjunktur.

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