Karners groÃŸe Abschiebe-Show entpuppt sich als Karussell innerhalb von Europa

Am Montag hob ein Dublin-Charterflug mit elf Personen aus Ã–sterreich ab. Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) vermeldet das als Erfolg seiner harten Asylpolitik. Die Gruppe â€“ sechs MÃ¤nner und fÃ¼nf Frauen, darunter acht russische StaatsbÃ¼rger sowie je eine Person aus Afghanistan, Marokko und Pakistan â€“ wurde in jenes EU-Land zurÃ¼ckgebracht, in dem sie erstmals Asyl beantragt hatten. Kroatien ist nun erneut zustÃ¤ndig.

Dublin-Verordnung als Dauer-Karussell

Konsequente Abschiebungen seien â€žTeil einer harten und gerechten Asylpolitikâ€œ, erklÃ¤rte Karner gegenÃ¼ber heute. Der gestern im Ministerrat beschlossene Asyl- und Migrationspakt bilde die Grundlage dafÃ¼r. TatsÃ¤chlich handelt es sich aber um keine Abschiebung in die HerkunftslÃ¤nder, sondern um eine reine Weiterschiebung innerhalb der EU. Die Dublin-Verordnung bestimmt lediglich das erste Eintrittsland als VerfahrenszustÃ¤ndigen.

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Wer einmal in Kroatien registriert wurde, landet dort wieder, unabhÃ¤ngig davon, ob er aus Russland, Afghanistan, Marokko oder Pakistan stammt. Das Innenministerium verweist stolz auf die Bilanz der ersten beiden Monate 2026: 2270 Abschiebungen stehen nur 768 neuen AsylerstantrÃ¤gen gegenÃ¼ber. Doch die Jahre davor? Die Ã–VP, die seit neun Jahren alle Regierungen anfÃ¼hrt, Ã¼bernimmt keine Verantwortung fÃ¼r die massenhaften illegalen Einreisen der letzten Jahre, die in keiner Relation zu den wenigen Abschiebungen stehen.

Neuer Pakt als groÃŸe VerschÃ¤rfung â€“ oder nur EU-Theater?

Einen Tag zuvor hatte die Regierung im Ministerrat die nationale Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts beschlossen, die grÃ¶ÃŸte “fremdenrechtliche Novelle seit Ã¼ber 20 Jahren”, wie Karner selbst betont. Das Paket soll die illegale Migration â€žkonsequent gegen nullâ€œ drÃ¤ngen und das Bildungs- und Integrationssystem entlasten. Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty saÃŸen mit am Tisch. Auf dem Papier klingt das nach Durchgriff. In der Praxis zeigt der gestrige Flug jedoch das alte Muster: Es wird innerhalb Europas hin- und hergeschoben, wÃ¤hrend die AuÃŸengrenzen der EU weiterhin durchlÃ¤ssig bleiben.

Offene Binnengrenzen machen jede Dublin-Abschiebung zur Farce

Genau hier liegt der wunde Punkt. Schengen sorgt dafÃ¼r, dass Personen, die einmal in der EU sind, sich frei bewegen kÃ¶nnen. Wer heute aus Ã–sterreich nach Kroatien geflogen wird, kann morgen Ã¼ber offene Binnengrenzen zurÃ¼ckkehren oder in ein anderes EU-Land weiterziehen. Das ist kein harter Kurs, das ist ein teures Verwaltungsspiel auf Kosten der Steuerzahler. Die Regierung lobt sich fÃ¼r mehr Abschiebungen als NeuantrÃ¤ge, doch solange keine umfassenden Abschiebungen in Drittstaaten stattfinden, bleibt das System ein offenes Tor.

Ã–sterreicher wollen mehr als Symbolpolitik

Eine IPSOS-Erhebung aus dem Herbst 2025 zeigt eine klare Tendenz in der BevÃ¶lkerung: Rund 69 Prozent der Ã–sterreicher befÃ¼rworten konsequente RÃ¼ckfÃ¼hrungen von abgelehnten Asylwerbern. Karner und die Regierung greifen diese Stimmung aus PR-GrÃ¼nden auf und prÃ¤sentieren den neuen Pakt als Meilenstein.

Doch die RealitÃ¤t zeigt etwas anderes: Ãœberlastete Gemeinden, steigende Kosten und das GefÃ¼hl, dass der Staat die Kontrolle verloren hat. Elf Personen nach Kroatien zu schicken, ist besser als nichts. Aber es ist viel zu wenig und vor allem viel zu spÃ¤t. Wer echte Entlastung will, muss die AuÃŸengrenzen dicht machen und eine umfassende europaweite Remigration durchsetzen statt weiter im EU-internen Karussell zu drehen. Die BÃ¼rger haben das lÃ¤ngst verstanden, die Politik hinkt jedoch hinterher.