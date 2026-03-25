Gewerkschaft empÃ¶rt: AfD lÃ¶ste SPD als Arbeiterpartei ab

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist mehr als verÃ¤rgert Ã¼ber die Alternative fÃ¼r Deutschland (AfD). Der Grund dafÃ¼r ist denkbar einfach: Die AfD ist nicht links und damit der Feind. Dabei schreckt der DGB auch nicht vor Vergleichen zurÃ¼ck, die wirken, als wÃ¼rden sie das Dritte Reich verharmlosen.

Hetze gegen AfD wirkungslos

Beispielsweise titelte der DGB-Bayern “Wer AfD wÃ¤hlt hat aus 1933 nichts gelernt” und behauptete dort, der “DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning sieht erschreckend viele Parallelen zwischen der NSDAP von vor 1933 und der AfD von heute”. Das ist mehr als nur geschichtsvergessen; es ist regelrechte Hetze.

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Umso mehr dÃ¼rfte es die Bosse des DGB nun Ã¤rgern, dass Kettner Edelmetalle Folgendes verkÃ¼nden konnte: “Gewerkschafter stimmen massenhaft fÃ¼r die AfD â€“ ein Debakel fÃ¼r den DGB”. Demnach haben bei den Landtagswahlen in Baden-WÃ¼rttemberg und Rheinland-Pfalz “Gewerkschaftsmitglieder deutlich hÃ¤ufiger fÃ¼r die AfD gestimmt als der Durchschnitt der BevÃ¶lkerung.” Das bedeutet, dass gerade die “Organisationen, die sich seit Jahren als Speerspitze im Kampf gegen die Blauen inszenieren” jetzt ihre eigene Basis an die AfD verlieren.

SPD steigt bei Arbeitern ab

Laut tarifpolitik.info haben vor zweieinhalb Wochen in Baden-WÃ¼rttemberg 24 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder die AfD gewÃ¤hlt. Landesweit erhielt sie 18,8 Prozent. BerufstÃ¤tige BÃ¼rger, die keiner Gewerkschaft angehÃ¶ren, stimmten mit 18 Prozent ebenfalls weniger fÃ¼r die AfD. Zu besagter Wahl stellte AfD-Chefin Alice Weidel Folgendes fest: “Wir sind die Partei vor allem der jungen WÃ¤hler, der Menschen, die eine Zukunft haben wollen in diesem Land. Das ist aus den Wahlen in Baden-WÃ¼rttemberg und Rheinland-Pfalz hervorgegangen.”

Besonders alarmierend mÃ¼sste fÃ¼r die traditionell SPD-nahen Arbeitnehmerorganisationen sein, dass in Baden-WÃ¼rttemberg nur acht Prozent der Gewerkschaftsmitglieder fÃ¼r die Genossen votierten. Damit konnten sie in diesem traditionellen Milieu nur ein Drittel so viele Stimmen gewinnen wie die AfD. Die AfD hat somit die SPD als Arbeiterpartei abgelÃ¶st.