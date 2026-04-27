Wahlurne

Im brandenburgischen FÃ¼rstenwalde/Spree wurde am Sonntag gewÃ¤hlt. Der Kandidat aus dem alternativen Lager gewann gegen einen roten Politiker der Blockparteien.

Foto: Mohamed_hassan / pixabay.com

Wahlen

27. April 2026 / 09:18 Uhr

BÃ¼rgermeisterwahl in FÃ¼rstenwalde: Sieger von der AfD unterstÃ¼tzt

In FÃ¼rstenwalde/Spree (Brandenburg) wurde gewÃ¤hlt. Am Sonntag, dem 26. April 2026 siegte der amtierende BÃ¼rgermeister Matthias Rudolph vom BÃ¼ndnis FÃ¼rstenwalder Zukunft (BFZ). Rudolph bekam 53,5 Prozent der Stimmen; sein Gegner Mathias Papendieck von der SPD unterlag mit 46,5 Prozent.

Blockparteien verlieren mit SPD-Kandidat

BÃ¼rgermeister Rudolph trat als Kandidat von BFZ und Freien WÃ¤hlern an. UnterstÃ¼tzt wurde er aber auch von der AfD. Papendieck hingegen “bekam UnterstÃ¼tzung von einem breiten BÃ¼ndnis aus SPD, CDU, GrÃ¼nen und Linken”. Dieses AltparteienbÃ¼ndnis musste nun eine Wahlniederlage einstecken. Wenig Ã¼berraschend war der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete “besonders stark bei den BriefwÃ¤hlern”. Doch das reichte diesmal nicht aus.

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Das alternative Lager triumphierte in FÃ¼rstenwalde trotz des AltparteienbÃ¼ndnisses. Ãœber die WÃ¤hler der AfD verkÃ¼ndete Rudolph vor Kurzem laut dem Tagesspiegel: “Ich wehre mich strikt dagegen, diese Menschen auszuschlieÃŸen und nicht mit ihnen zu reden, weil wir wÃ¼rden damit 30 bis 35 Prozent, in manchen Stadtteilen sogar 40 Prozent der Menschen, vom gesellschaftlichen Leben ausschlieÃŸen”. Im FÃ¼rstenwalder Stadtparlament ist die AfD Ã¼brigens stÃ¤rkste Kraft.

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