Moslems in der Mehrheit: So leiden christliche Kinder in Wiener Schulen

Der Anteil moslemischer SchÃ¼ler in heimischen Schulen wÃ¤chst unaufhÃ¶rlich, christliche SchÃ¼ler leiden immer mehr unter der Ãœberfremdung. Eine profil-Reportage berichtet vom Alltag in den â€žBrennpunktschulenâ€œ, der von Konflikten, Gewalt und Armut geprÃ¤gt ist.

Ein einziger Christ in der Klasse

In der ersten Klasse einer Mittelschule in Wien-Brigittenau gibt es nur einen einzigen Christen â€“ und der leidet unter seinen moslemischen MitschÃ¼lern, die sich Ã¼ber ihn lustig machen. Der zustÃ¤ndige Sozialarbeiter organisiert eine Mediation.

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Schulalltag ist vom Islam geprÃ¤gt

Das hilft jedoch nicht wirklich, denn die Kultur der Moslems in der Klasse ist dominant. Besonders der Ramadan prÃ¤gt den Alltag. Wer konsequent fastet, gilt als stark, viele sollen bereits seit dem achten Lebensjahr fasten. Darunter leidet die gesamte Schule, denn den Moslem-Kindern fehlt es an Konzentration, Energie und Aufmerksamkeit.

Sogar der Schwimmunterricht soll verweigert werden, weil dabei Wasser in den Mund gelangen kÃ¶nnte. Die Worte des Sozialarbeiters kommen bei den jungen Migranten nicht an. Jener Sozialarbeiter hat in der Problemschule allerhand zu tun: Trotz der Beratungen sollen SchÃ¼ler regelmÃ¤ÃŸig in den Drogenkonsum abstÃ¼rzen, manche sogar in Haft sitzen.

Keine Besserung in Sicht

Auf Besserung kann man wohl kaum hoffen, denn der demografische Trend geht ununterbrochen weiter. Auch von der Einheitspartei braucht man keine LÃ¶sungen zu erwarten. â€žWas haben SPÃ–, Ã–VP, Neos und GrÃ¼ne nur aus unserem Land gemacht?â€œ, fragte sich deshalb auch der freiheitliche Klubobmann im Wiener Rathaus, Maximilian Krauss: â€žWann endet dieser Wahnsinn endlich?â€œ, will er wissen â€“ die Antwort kann man sich denken.

ReligiÃ¶se Konflikte zeigen Politikversagen

â€žDie verfehlte Integrationspolitik der vergangenen Jahre fÃ¼hrt zu untragbaren ZustÃ¤nden an unseren Schulenâ€œ, kommentierte der freiheitliche Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl die Berichte:

Hier zeigen sich die kulturellen und religiÃ¶sen Konflikte, die auf dem RÃ¼cken unserer Kinder ausgetragen werden. Wenn ein Ã¶sterreichischer Bub in seiner eigenen Heimat zur Minderheit wird und sich aufgrund seines Glaubens dem Spott einer Mehrheit von SchÃ¼lern mit anderem kulturellen Hintergrund ausgesetzt sieht, dann hat die Politik auf ganzer Linie versagt. Das ist die direkte Konsequenz einer ungesteuerten Zuwanderung, die unsere Schulen zu sozialen Brennpunkten gemacht hat.

Es sei bezeichnend, wenn heimische Traditionen wie der Fasching aus RÃ¼cksicht auf andere Kulturen verschoben werden. Das sei eine falsch verstandene Toleranz und ein Einknicken vor den Forderungen von Parallelgesellschaften.