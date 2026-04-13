â€žEchter Journalismusâ€œ nur noch nach SPÃ–-MaÃŸ: Hafenecker warnt vor Zensurmaschinerie

SPÃ–-Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler hat bei einer Konferenz zu â€žMedien und Demokratieâ€œ im Ministerium seine Vorstellungen fÃ¼r die kÃ¼nftige MedienfÃ¶rderung bekrÃ¤ftigt. Er wolle â€žechten Journalismusâ€œ stÃ¤rken und keine â€žwillfÃ¤hrige Berichterstattungâ€œ fÃ¶rdern, erklÃ¤rte Babler laut Berichten von ORF und Standard.

Die Ergebnisse der bereits im November 2025 beim Medienhaus Wien in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Analyse sollen in den kommenden Tagen prÃ¤sentiert werden. Die FPÃ– kritisiert die Vorgehensweise stark und sieht dahinter eine EinschrÃ¤nkung der Pressefreiheit.

Kontrolle Ã¼ber die Medienlandschaft?

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker reagierte umgehend und scharf. In einer Aussendung bezeichnete er Bablers PlÃ¤ne als â€ždemokratiepolitischen Offenbarungseidâ€œ und â€ždurchschaubaren Versuch, eine staatliche Zensurmaschinerie zu installierenâ€œ. Der SPÃ–-Politiker maÃŸe sich an, zu definieren, was echter Journalismus sei â€“ das sei nichts anderes als die AnkÃ¼ndigung eines staatlichen â€žGesinnungs-TÃœVâ€œ fÃ¼r Medien. Hafenecker warf Babler vor, mit der â€žBrechstangeâ€œ darÃ¼ber entscheiden zu wollen, welche Meinung in Ã–sterreich noch gefÃ¶rdert und welche finanziell ausgehungert werde. WÃ¶rtlich formuliert er:

Das ist ein Frontalangriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit und der direkte Weg in eine von der Regierung gelenkte Einheitsberichterstattung.

Metternichscher Zensurgeist?

Hafenecker verwies zudem auf das geplante Social-Media-Verbot fÃ¼r unter 14-JÃ¤hrige und das â€žBÃ¤ndigenâ€œ von Algorithmen: Alles, worauf die Regierung keinen direkten Zugriff habe, werde eingeschrÃ¤nkt. Die FPÃ– sieht in der gesamten Medienpolitik der aktuellen Koalition â€“ von der FPÃ– als â€žVerlierer-Ampelâ€œ bezeichnet â€“ einen â€žMetternichschen Zensurungeistâ€œ. Babler und seine Mitstreiter wollten enge Meinungskorridore schaffen, heiÃŸt es in der Aussendung.

Besonders kritisch Ã¤uÃŸerte sich Hafenecker auch zur angekÃ¼ndigten â€žgrÃ¶ÃŸeren ORF-Reformâ€œ. Diese sei eine reine Nebelgranate. Statt einer echten Totalreform mit Abschaffung der ORF-Zwangssteuer und Entpolitisierung des Senders werde es nur kosmetische Korrekturen geben, um den â€žSystem-Machtapparat am KÃ¼niglbergâ€œ zu zementieren.

FPÃ– fordert medienpolitische Wende

AbschlieÃŸend forderte der FPÃ–-Mediensprecher eine grundlegende Wende: