Info-Direkt-Chefredakteur Michael Scharfmüller wollte eigentlich über die Präsentation des Integrationsbarometers berichten – doch der Aufenthalt im Kanzleramt währte nur kurz.

Foto: Screenshot Info-Direkt / Telegram

Pressefreiheit

18. Dezember 2025 / 13:24 Uhr

Angst vor kritischen Fragen? “Info-Direkt” bei Plakolm-Pressekonferenz unerwünscht

Das neue Integrationsbarometer des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zeichnet, wie berichtet, kein gutes Bild – vor allem vor dem politischen Islam fürchten sich die Österreicher, die das Zusammenleben mit Migranten als immer schlechter empfinden. Aber auch die Pressekonferenz am heutigen Donnerstag, bei der ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm den Bericht vorgestellt hat, machte kein gutes Bild, denn ein kritischer Journalist war dort unerwünscht.

Angst vor kritischen Fragen?

Info-Direkt-Chefredakteur Michael Scharfmüller war ebenfalls im Kanzleramt – und wurde von dort wieder hinausgeschmissen, wie er in einem Video auf Telegram berichtet. Eine Presse-Akkreditierung hatte Scharfmüller zwar, doch das nützte ihm wenig: Ein Mitarbeiter habe ihn des Gebäudes verwiesen, weil diesem Scharfmüllers Presseausweis nicht gefallen hätte – und weil man sich “offenbar kritische Fragen von einem kritischen Magazin sparen möchte”, vermutet Scharfmüller. Er fragt sich:

Fürchtet sich Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) vor kritischen Fragen? Es wirkt so!

Politik aktuell

18.

Dez

13:24 Uhr
18. Dezember 2025

