Weiter wie bisher: Verlierer-Ampel feiert Asylzahlen und verkennt die RealitÃ¤t

Die Verlierer-Ampel, allen voran die Ã–VP, feiert sich fÃ¼r die aktuellen Asylzahlen â€“ doch eine wirkliche Politikwende ist weiterhin nicht in Sicht.

Ã–VP bejubelt vermeintliche Erfolge

850 AsylantrÃ¤ge wurden im Februar in Ã–sterreich gestellt. Durch die â€žkonsequente Reduktion der Asylzahlen durch die MaÃŸnahmenâ€œ von Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner wÃ¼rden â€žkritische Systeme im Bildungs-, Sozial- und Integrationsbereich schrittweise entlastetâ€œ, teilte Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti stolz mit. In der Volkspartei ist man scheinbar mehr als zufrieden mit sich selbst und nennt das vermeintliche â€žAussetzen des Familiennachzugsâ€œ und den â€žengmaschigen Grenzschutzâ€œ einen â€žvollen Erfolgâ€œ.

â€žDie Asylwende ist daâ€œ

Zudem seien allein im Februar 2270 Abschiebungen durchgefÃ¼hrt und zwei Drittel aller AsylantrÃ¤ge negativ entschieden worden. Durch die â€žfederfÃ¼hrend von Innenminister Gerhard Karner umgesetzten MaÃŸnahmen konnte eine erfolgreiche Asylwende herbeigefÃ¼hrt werdenâ€œ, brÃ¼stete sich Marchetti. Die Asylwende sei da, und die â€žerfolgreichen MaÃŸnahmen der Volksparteiâ€œ wÃ¼rden â€žauch weiterhin dafÃ¼r sorgen, dass Ã–sterreich jeden Tag ein StÃ¼ck sicherer wirdâ€œ.

Showpolitik statt Kehrtwende

Kritischer sieht man die SelbstbeweihrÃ¤ucherung der Regierung in der Opposition: FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann sprach von einem â€žRealitÃ¤tsverlustâ€œ. Die versprochene Asylwende vermisst er weiterhin und sieht nur einen weiteren Akt der â€žÃ–VP-Showpolitikâ€œ, denn:

Jeder einzelne dieser 850 AntrÃ¤ge ist einer zu viel und eine weitere Belastung fÃ¼r unser bereits Ã¤chzendes Sozial- und Sicherheitssystem. WÃ¤hrend die Ã–sterreicher unter der Rekord-Teuerung leiden, feiert die Ã–VP Zahlen, die in Wahrheit ein fortgesetztes Sicherheitsrisiko und eine enorme Kostenlawine fÃ¼r die Steuerzahler bedeuten. Dieser Jubel ist ein Schlag ins Gesicht fÃ¼r jeden BÃ¼rger, der die katastrophalen Folgen der illegalen Masseneinwanderung tagtÃ¤glich zu spÃ¼ren bekommt!

Einheitspartei hat aus 2015 nichts gelernt

FPÃ–-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hatte hinsichtlich der Krise im Nahen Osten und des Iran-Kriegs vor einer FlÃ¼chtlingswelle gewarnt. Auch in der EU sieht man die Lage kritisch und befÃ¼rchtet die Wiederholung der VÃ¶lkerwanderung von 2015. Darmann bekrÃ¤ftigte Kickls Warnung und verwies auf den von der Ã–VP propagierten EU-Asyl- und Migrationspakt, der zeige, dass man seitdem nichts gelernt habe: Mit Zwangsverteilungsquoten von illegalen Einwanderern werde die â€žneue VÃ¶lkerwanderungâ€œ nicht gestoppt, sondern nur auf dem RÃ¼cken der eigenen BevÃ¶lkerung weiterverwaltet.

Freiheitliche haben klare Forderungen

Was es laut Darmann wirklich braucht: eine echte Kehrtwende in der Asylpolitik â€“ keine â€žSchÃ¶nwetter-Statistikenâ€œ und scheinheiligen Ã–VP-Jubelmeldungen, sondern eine Politik der Null-Toleranz. Damit meint er:

Einen sofortigen und bedingungslosen Asylstopp, die konsequente Abschiebung von Illegalen und abgelehnten Asylwerbern sowie die umfassende Deattraktivierung Ã–sterreichs als Zielland fÃ¼r â€žneue VÃ¶lkerwandererâ€œ.

Es sei hÃ¶chste Zeit fÃ¼r die â€žFestung Ã–sterreichâ€œ, um Heimat, Sicherheit und Wohlstand zu schÃ¼tzen, hielt er fest. Und das gehe nicht mit dieser â€žVerlierer-Truppeâ€œ, sondern mit einer FPÃ–-gefÃ¼hrten Bundesregierung unter einem Volkskanzler Herbert Kickl.