Droht neue FlÃ¼chtlingswelle aus dem Iran? Herbert Kickl spricht Klartext!

Der Krieg im Iran stellt auch Europa vor neue Herausforderungen; es droht eine neue FlÃ¼chtlingswelle. FPÃ–-Chef Herbert Kickl erklÃ¤rte im Interview mit AUSTRIA FIRST die Lage.

Klare Absage an Aufnahme von Iran-FlÃ¼chtlingen

â€žWir sind fÃ¼r diese FlÃ¼chtlinge nicht zustÃ¤ndig, und wir nehmen keinen einzigenâ€œ, hatte Kickl im GesprÃ¤ch mit Moderator Alexander HÃ¶ferl klargestellt. Auch aus seiner Zeit als Innenminister der schwarz-blauen Regierung und dem Chaos unter seinen VorgÃ¤ngern berichtete er am heutigen Mittwoch in der â€žAktuellen Stundeâ€œ.

â€žWir schaffen dasâ€œ sorgt bis heute fÃ¼r Probleme

Drei Millionen Iraner sind bereits im eigenen Land unterwegs, teilweise auf dem Weg nach Europa. Die dringend notwendige MaÃŸnahme wÃ¤re laut Kickl: keine neuen AsylantrÃ¤ge fÃ¼r Destinationen, die tausende Kilometer entfernt sind. Der Iran ist noch deutlich weiter entfernt als Syrien â€“ genau deshalb wÃ¤re dies der Gebot der Stunde, so der FPÃ–-Obmann. Es wÃ¤re das Gegenteil von dem, was die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Jahr der groÃŸen FlÃ¼chtlingskrise 2015 gemacht habe â€“ die Politik des â€žWir schaffen dasâ€œ mache bis heute noch Probleme, die immer mehr wÃ¼rden.

Kickl teilt Ã„ngste der BevÃ¶lkerung

Die BefÃ¼rchtung der BevÃ¶lkerung vor einem zweiten 2015 ist fÃ¼r Kickl berechtigt. Damals habe Syrien, ein Land mit 20 Millionen Einwohnern, ganz Europa mit FlÃ¼chtlingen Ã¼berschwemmen kÃ¶nnen. Der Iran mit seinen mehr als 90 Millionen Einwohnern kÃ¶nnte Europa vor ganz andere Probleme stellen, befÃ¼rchtete er.

Das wichtigste Signal, das man jetzt aussenden mÃ¼sse, sei die klare Botschaft, dass man fÃ¼r diese FlÃ¼chtlinge nicht zustÃ¤ndig sei und keinen einzigen aufnehme. Das wÃ¼rde man von der Bundesregierung, aber auch auf europÃ¤ischer Ebene hÃ¶ren wollen. Sich vollstÃ¤ndig von der Aufnahme von Migranten herauszunehmen, sei ein wesentlicher Baustein der â€žFestung Ã–sterreichâ€œ.

Kickl Ã¼bernahm Chaos der VorgÃ¤nger â€“ und rÃ¤umte auf

Zum Schicksalsjahr 2015 und den Folgen berichtete Kickl von dem enormen RÃ¼ckstau bei AsylantrÃ¤gen, als er Ende 2017 Innenminister wurde. Er habe maÃŸgebliche Beamte nach Analysen des Jahres 2015 gefragt, wo Aufarbeitung und Ableitungen fÃ¼r Zukunftsstrategien gewesen seien. Dort habe er aber nur Ã¼berraschte Gesichter gesehen â€“ eine Mischung aus Chaos und Planlosigkeit sei der Zustand gewesen. Die Aufgabe sei damals gewesen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Man habe von Anfang an auf die Aufarbeitung der bisherigen Probleme gesetzt, denn zehntausende Menschen waren immer noch in der Erstphase der Aufnahme.

Zahl der AsylantrÃ¤ge dramatisch gesenkt

Aber auch auf den Stopp des Zuflusses habe man gesetzt. Einzelne MaÃŸnahmen seien umgesetzt worden, die sehr erfolgreich waren, berichtete Kickl. Die Zahl der AsylantrÃ¤ge sank damals auf 13.000 in den Jahren 2018 und 2019. Nach Kickls RÃ¼ckzug aus dem Innenministerium explodierten die Zahlen wieder.

Ã–sterreich wurde als Asylziel unattraktiv

Nicht nur die zahlreichen VerschÃ¤rfungen der MaÃŸnahmen hÃ¤tten zu dem Erfolg in seiner Amtszeit als Innenminister beigetragen, man habe es den Asylanten auch so schwer wie mÃ¶glich gemacht: Das Auslesen von Handydaten, das Streichen von VergÃ¼nstigungen, die EinfÃ¼hrung neuer StraftatbestÃ¤nde und weiterer MaÃŸnahmen seien ein deutliches Signal der Abschreckung gewesen. Die Zahl null als Messlatte fÃ¼r Neuaufnahmen sei damals neu in Europa gewesen, aber man habe trotz aller Kritik richtig gehandelt. Kickl erklÃ¤rte: Es wÃ¤re unzumutbar gewesen, die BevÃ¶lkerung die Zeche fÃ¼r verfehlte Politik zahlen zu lassen.

Ã–sterreich leistete in BrÃ¼ssel Widerstand

WÃ¤hrend des Ã¶sterreichischen Ratsvorsitzes in der EU im zweiten Halbjahr 2018 hÃ¤tten groÃŸe LÃ¤nder wie Deutschland Druck auf die EU ausgeÃ¼bt, um das Asyl- und Migrationssystem auf europÃ¤ischer Ebene durchzubringen â€“ gegen das Interesse der BevÃ¶lkerung. Das zentrale Element sei die Umverteilung gewesen: Man habe sich mit guten VerbÃ¼ndeten erfolgreich gewehrt und eine Achse des Widerstands aufgebaut, zeigte sich Kickl stolz.

Nach Kickls Amtszeit ging es abwÃ¤rts

Nach Kickls Abgang aus dem Innenministerium ging es in die falsche Richtung, merkte HÃ¶ferl an. Kickl erklÃ¤rte die RÃ¼ckkehr zum alten System: Gerade Ã–VP-Politiker wÃ¼rden dort Dienst nach Vorschrift leisten und alles abnicken, weil sie den Mut nicht hÃ¤tten, sich gegen Fehlentscheidungen zu positionieren. Viele wÃ¼rden nach ihrer Zeit in der Politik auch an Positionen und Posten denken. Wenn man durch bevÃ¶lkerungsfeindliche, aber establishment-freundliche Politik Pluspunkte sammle, habe man bessere Karten, mutmaÃŸte der FPÃ–-Obmann.

Asylanten von 2015 werden massenhaft eingebÃ¼rgert

Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner ist derweil in den Medien hochaktiv; jeder abgeschobene Asylant wird medial inszeniert. Die Wahlversprechen seien jedoch am Tag der Regierungsangelobung verraten worden, bemÃ¤ngelte Kickl. Jetzt weigere man sich auch noch, bei der StaatsbÃ¼rgerschaft einzugreifen, und alle wÃ¼rden eingebÃ¼rgert.

Wie berichtet, wurden 2025 tausende ehemalige FlÃ¼chtlinge eingebÃ¼rgert: Dabei stellten Syrer mit 3.189 Personen die grÃ¶ÃŸte Gruppe dar, gefolgt von TÃ¼rken (1.632) und Afghanen (1.301). Insgesamt entfielen fast die HÃ¤lfte der EinbÃ¼rgerungen im Inland auf nur fÃ¼nf Herkunftsstaaten. Jene, die Ã–sterreich das eingebracht hÃ¤tten, wÃ¼rden jetzt die Zustimmung zu freiheitlichen AntrÃ¤gen verweigern â€“ Kickls Fazit: Mut und Weitsicht, das zu bekÃ¤mpfen, fehle.

Das vollstÃ¤ndige Interview kann auf der Webseite und auf der Podcast-Plattform von AUSTRIA FIRST nachgehÃ¶rt werden.