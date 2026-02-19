Muslime, Moslem in Wien

HauptsÃ¤chlich Moslems wurde im vergangenen Jahr neue â€žÃ–sterreicherâ€œ.

Foto: unzensuriert

EinbÃ¼rgerung

19. Feber 2026 / 08:51 Uhr

25.000 neue StaatsbÃ¼rger: Ã–sterreich vergibt PÃ¤sse wie Ramschware

Ã–sterreich hat im Jahr 2025 insgesamt 25.095 Personen die StaatsbÃ¼rgerschaft verliehen.

Mehr AuslÃ¤nder, weniger InlÃ¤nder

Das ist ein Anstieg um 14,6 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr. Damit setzt sich der Trend steigender EinbÃ¼rgerungszahlen fort bei gleichzeitig sinkender autochthoner Einwohnerzahl.


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Von den neu EingebÃ¼rgerten lebten 15.512 Personen im Inland, wÃ¤hrend 9.583 nicht einmal in Ã–sterreich wohnhaft waren. Dabei handelt es sich um Nachkommen von politisch Verfolgten des seit 80 Jahren nicht mehr existierenden NS-Regimes, also vor allem Juden. Die meisten EinbÃ¼rgerungen nach diesem Rechtstitel entfielen auf Personen aus Israel, den USA und dem Vereinigten KÃ¶nigreich.

EinbÃ¼rgerungen um 19 Prozent gestiegen

Bei den AuslÃ¤ndern mit Wohnsitz in Ã–sterreich stiegen die EinbÃ¼rgerungen um 19 Prozent. In Wien etwa wurden 5.078 Personen eingebÃ¼rgert. Das ist ein Plus von 38,6 Prozent.

Die vorlÃ¤ufige EinbÃ¼rgerungsrate â€“ also der Anteil der EingebÃ¼rgerten im VerhÃ¤ltnis zu den in Ã–sterreich lebenden Nicht-StaatsbÃ¼rgern â€“ lag bei 0,8 Prozent.

EinbÃ¼rgerung von Landtagsmandaten

Rechnet man diese Zahl auf Landtagswahlen um und auf die Wahlperiode hoch, wurde damit das Abstimmungsergebnis von zweieinhalb Landtagsmandaten eingebÃ¼rgert. MutmaÃŸlich fÃ¼r die SPÃ–, die die neuen â€žÃ–sterreicherâ€œ mit Sozialleistungen, Wohnraum und guten Tipps versorgt.

Syrer und Afghanen an der Spitze

Bedenklich ist die Zusammensetzung nach bisheriger StaatsangehÃ¶rigkeit: vor allem Moslems.

Unter den im Inland EingebÃ¼rgerten stellen Syrer mit 3.189 Personen die grÃ¶ÃŸte Gruppe dar, gefolgt von TÃ¼rken (1.632) und Afghanen (1.301). Insgesamt entfielen fast die HÃ¤lfte der EinbÃ¼rgerungen im Inland auf nur fÃ¼nf Herkunftsstaaten.

FPÃ– spricht von â€žEntwertung des Passesâ€œ

Scharfe Kritik kommt von der FPÃ–. Sicherheitssprecher Gernot Darmann bezeichnete die Entwicklung als â€žsicherheitspolitisches Fiaskoâ€œ. Besonders der starke Anstieg bei Syrern und Afghanen sei ein Beweis dafÃ¼r, dass das Asylsystem â€žvÃ¶llig aus dem Ruder gelaufenâ€œ sei.

Darmann fordert einen sofortigen EinbÃ¼rgerungsstopp fÃ¼r Asylberechtigte. Asyl sei â€žSchutz auf Zeitâ€œ und dÃ¼rfe nicht zu einem â€žDauerrecht auf einen Passâ€œ fÃ¼hren. Die StaatsbÃ¼rgerschaft dÃ¼rfe kein â€žSouvenirâ€œ sein, das am Ende einer Europareise einfach mitgenommen werde.

Fehlender Schutz der nationalen IdentitÃ¤t

Der freiheitliche Sicherheitssprecher wirft Innenminister Gerhard Karner und der Bundesregierung vor, beim Schutz der nationalen IdentitÃ¤t zu versagen. AntrÃ¤ge der FPÃ– auf einen EinbÃ¼rgerungsstopp fÃ¼r Asylberechtigte seien im Parlament von SPÃ–, GrÃ¼nen, Neos und Ã–VP abgelehnt worden.


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