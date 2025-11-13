11, 5 Prozent mehr als im Vorjahr: Bisher 18.000 EinbÃ¼rgerungen in 2025

Ã–sterreich hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 deutlich mehr StaatsbÃ¼rgerschaften vergeben als im Vorjahr. Nach Angaben von Statistik Austria wurden von JÃ¤nner bis Ende September 17.649 Personen eingebÃ¼rgert, was einem Zuwachs von 11,5 Prozent entspricht.

Nur OberÃ¶sterreich und Salzburg vergaben weniger PÃ¤sse

Besonders stark fiel der Anstieg in Vorarlberg (+43,6 Prozent) aus, gefolgt vom Burgenland (+30,1 Prozent), NiederÃ¶sterreich (+28,5 Prozent) und Wien (+18,3 Prozent). Weniger neue “Ã–sterreicher” als im Vorjahr verzeichneten hingegen OberÃ¶sterreich (âˆ’8,7 Prozent) und Salzburg (âˆ’5,8 Prozent).

Vier FÃ¼nftel der neuen “Ã–sterreicher” im Ausland geboren

â€žHeuer haben bis Ende September 17.649 Menschen einen rot-weiÃŸ-roten Pass erhalten, um 11,5 Prozent mehr als in den ersten drei Quartalen des Vorjahresâ€œ, erklÃ¤rte Manuela Lenk von Statistik Austria. Nur knapp ein FÃ¼nftel der neuen StaatsbÃ¼rger wurde in Ã–sterreich geboren, fast ein Drittel war minderjÃ¤hrig, und jede zweite eingebÃ¼rgerte Person ist weiblich.

Syrer erneut grÃ¶ÃŸte Gruppe

Die Migranten stammen aus den Ã¼blichen Regionen – unter den EingebÃ¼rgerten mit Wohnsitz in Ã–sterreich dominierten fÃ¼nf HerkunftslÃ¤nder: Syrien mit 19,1 Prozent, die TÃ¼rkei mit 10,8 Prozent, Afghanistan mit 8,0 Prozent, Bosnien und Herzegowina mit 4,8 Prozent, und der Iran mit 4,7 Prozent. Zusammen machen diese Gruppen 47,4 Prozent, also fast die HÃ¤lfte aller neuen StaatsbÃ¼rger mit Wohnsitz in Ã–sterreich aus. Der GroÃŸteil â€“ 13.536 Personen, also mehr als drei Viertel aller FÃ¤lle â€“ erhielt die StaatsbÃ¼rgerschaft aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs.

Nachkommen von NS-Opfern im Ausland

Der Zuwachs geht laut Statistik Austria vor allem auf NS-Opfer und deren Nachkommen zurÃ¼ck, die heute 38,2 Prozent aller EingebÃ¼rgerten ausmachen und von denen fast alle im Ausland leben. Weitere 31,2 Prozent erhielten den Ã¶sterreichischen Pass nach mindestens sechs Jahren Aufenthalt im Land.